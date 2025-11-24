بعد حديث شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع أقرب الناس إليها… هكذا رد شقيقها!

Advertisement

ونشر محمد ، المعروف باسم "كونج كونج"، عبر صفحته على أغنية للمطربة الراحلة ذكرى بعنوان "عايزة أبقى جريئة"، وعلق عليها قائلاً: "إهداء إلى (أقرب الناس ليا)."معرفش أصلا إحنا كنا امتى قريبين ؟".وكانت المطربة الوهاب في تسجيل صوتي، قالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني".وتحدثت المطربة عن أزمتها، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن البلاغ الذي تقدمت به ضد شقيقها ، وطالبت بإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها.