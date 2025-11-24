Advertisement

فنون ومشاهير

بعد حديث شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع أقرب الناس إليها… هكذا رد شقيقها!

Lebanon 24
24-11-2025 | 15:07
Doc-P-1446346-638996217888785032.jpg
Doc-P-1446346-638996217888785032.jpg photos 0
حرص محمد عبد الوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على استخدام نفس كلمات شقيقته في التعليق على تسجيلها الصوتي.
ونشر محمد عبد الوهاب، المعروف باسم "كونج كونج"، عبر صفحته على فيسبوك أغنية للمطربة الراحلة ذكرى بعنوان "عايزة أبقى جريئة"، وعلق عليها قائلاً: "إهداء إلى (أقرب الناس ليا)."معرفش أصلا إحنا كنا امتى قريبين ؟". 


وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب في تسجيل صوتي، قالت: "في حاجات جامدة جدا بتحصل لي من أقرب الناس ليا، مش محاربات ولكن تكسير وقتل، بس أنا جامدة وربنا معايا ومقويني".


وتحدثت المطربة عن أزمتها، بالتزامن مع التحقيقات الجارية بشأن البلاغ الذي تقدمت به ضد شقيقها محمد عبدالوهاب، وطالبت بإلزامه بالتعهد بعدم التعرض لها.
