20
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"أنا بعمل شخصية شرسة".. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس دورها في مسلسلها الرمضاني!
Lebanon 24
24-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة
ياسمين عبدالعزيز
عن بعض كواليس فيلمها الجديد مع النجم
أحمد السقا
"خلي بالك على نفسك".
Advertisement
وفي لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، تحدثت ياسمين عن تفاصيل العمل، موضحة: "أنا بعمل شخصية شرسة، انا اللي بعمل الأكشن، أحمد السقا المرة دي مش بيعمل الأكشن، في عكس في التفاصيل".
ويواصل فريق عمل فيلم "خلي بالك على نفسك" تصوير أحداث ومشاهد الفيلم، الذي يجسد بطولته أحمد السقا، وياسمين
عبدالعزيز
، بمشاركة لبلبة،
محمد رضوان
، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج
معتز التوني
، وإنتاج سينرجي بلس.
مواضيع ذات صلة
مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"
Lebanon 24
مرام علي تكشف معاناتها الجسدية والنفسية في كواليس مسلسل "سلمى"
25/11/2025 12:03:50
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
Lebanon 24
كيف عبّرت نادين نسيب نجيم عن العمل الرمضاني الأول مع ظافر العابدين؟
25/11/2025 12:03:50
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
Lebanon 24
كاتبة سيناريو شهيرة تكشف حقيقة خلافها مع بطلة مسلسل"إش إش"
25/11/2025 12:03:50
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد (صور)
Lebanon 24
"بالحرام".. ماغي بو غصن تشارك جمهورها كواليس مسلسلها الجديد (صور)
25/11/2025 12:03:50
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبدالعزيز
معتز التوني
أحمد السقا
محمد رضوان
الرمضان
العزيز
التوني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)
Lebanon 24
بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)
04:34 | 2025-11-25
25/11/2025 04:34:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)
Lebanon 24
ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)
03:28 | 2025-11-25
25/11/2025 03:28:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"فيني اشلح يا جوزي".. فيديو للفنانة أصالة نصري يُثير الجدل!
Lebanon 24
"فيني اشلح يا جوزي".. فيديو للفنانة أصالة نصري يُثير الجدل!
02:29 | 2025-11-25
25/11/2025 02:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟
Lebanon 24
بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟
00:46 | 2025-11-25
25/11/2025 12:46:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
Lebanon 24
عواصف رعدية وثلوج.. منخفض جوي سيضرب لبنان
07:21 | 2025-11-24
24/11/2025 07:21:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
Lebanon 24
ما الذي أدى إلى اغتيال الطبطبائي؟ تقرير إماراتيّ يتحدث عن "الخرق"
11:00 | 2025-11-24
24/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
Lebanon 24
معهد إسرائيلي ينشر قائمة أسماء قادة "حزب الله".. طبطبائي ووفيق صفا ضمنها
06:06 | 2025-11-24
24/11/2025 06:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
Lebanon 24
أخر دراسة عن القهوة.. هذا ما تفعله بالدماغ
06:30 | 2025-11-24
24/11/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:34 | 2025-11-25
بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)
03:28 | 2025-11-25
ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)
02:29 | 2025-11-25
"فيني اشلح يا جوزي".. فيديو للفنانة أصالة نصري يُثير الجدل!
01:38 | 2025-11-25
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
00:46 | 2025-11-25
بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟
15:07 | 2025-11-24
بعد حديث شيرين عبد الوهاب عن أزمتها مع أقرب الناس إليها… هكذا رد شقيقها!
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 12:03:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24