"أنا بعمل شخصية شرسة".. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس دورها في مسلسلها الرمضاني!

وفي لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، تحدثت ياسمين عن تفاصيل العمل، موضحة: "أنا بعمل شخصية شرسة، انا اللي بعمل الأكشن، أحمد السقا المرة دي مش بيعمل الأكشن، في عكس في التفاصيل".ويواصل فريق عمل فيلم "خلي بالك على نفسك" تصوير أحداث ومشاهد الفيلم، الذي يجسد بطولته أحمد السقا، وياسمين ، بمشاركة لبلبة، ، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج ، وإنتاج سينرجي بلس.