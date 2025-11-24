Advertisement

فنون ومشاهير

"أنا بعمل شخصية شرسة".. ياسمين عبدالعزيز تكشف كواليس دورها في مسلسلها الرمضاني!

Lebanon 24
24-11-2025
كشفت الممثلة ياسمين عبدالعزيز عن بعض كواليس فيلمها الجديد مع النجم أحمد السقا "خلي بالك على نفسك".
وفي لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، تحدثت ياسمين عن تفاصيل العمل، موضحة: "أنا بعمل شخصية شرسة، انا اللي بعمل الأكشن، أحمد السقا المرة دي مش بيعمل الأكشن، في عكس في التفاصيل".


ويواصل فريق عمل فيلم "خلي بالك على نفسك" تصوير أحداث ومشاهد الفيلم، الذي يجسد بطولته أحمد السقا، وياسمين عبدالعزيز، بمشاركة لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف شريف الليثي، إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي بلس. 
