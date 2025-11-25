بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟

Advertisement

كشف ET بالعربي أنّ الممثل السوري بصدد إتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة The Wise Production المملوكة للمنتج أمام المحاكم المختصّة في كلٍّ من والإمارات.وقرّر مهيار تعليق مشاركته في مسلسل "كذبة سودا" بصورة فورية، إلى حين صدور النتائج القانونية النهائية المتعلقة بالنزاع.كما لم يصدر حتى اللحظة أيّ تعليق رسمي من قبل شركة الإنتاج أو فريق العمل حول التطورات القانونية المتعلقة بالمسلسل.وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت قبل أيام انضمام مهيار إلى مسلسل "كذبة سودا"، وذلك بعد انسحاب الممثل من دور البطولة.يُشار إلى ان مسلسل "كذبة بيضا" من بطولة الفنانة ونادين وداليدا خليل وغيرهم.