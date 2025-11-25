Advertisement

فنون ومشاهير

بعد محمد الأحمد.. الممثل السوري مهيار خضور ينسحب من مسلسل "كذبة سودا" ما السبب؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 00:46
كشف ET بالعربي أنّ الممثل السوري مهيار خضور بصدد إتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة The Wise Production المملوكة للمنتج مجد جعجع أمام المحاكم المختصّة في كلٍّ من لبنان والإمارات.
وقرّر مهيار تعليق مشاركته في مسلسل "كذبة سودا" بصورة فورية، إلى حين صدور النتائج القانونية النهائية المتعلقة بالنزاع.

كما لم يصدر حتى اللحظة أيّ تعليق رسمي من قبل شركة الإنتاج أو فريق العمل حول التطورات القانونية المتعلقة بالمسلسل.

وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت قبل أيام انضمام مهيار إلى مسلسل "كذبة سودا"، وذلك بعد انسحاب الممثل محمد الأحمد من دور البطولة.

يُشار إلى ان مسلسل "كذبة بيضا" من بطولة الفنانة سيرين عبد النور ونادين الراسي وداليدا خليل وغيرهم. 
 
