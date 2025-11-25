20
فنون ومشاهير
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
25-11-2025
|
01:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول رواد
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات لقبلة حميمة بين الممثلة
السورية
مرام علي
والممثل اللبناني
طوني عيسى
خلال أحد مشاهد المسلسل
التركي
المعرب "سلمى".
وأثارت القبلة جدلا واسعا بين الجمهور، فمنهم من اعتبر انها تخطت الخطوط الحمراء ومنهم من اعتبر انها أتت في السياق الدرامي.
ويُحقق مسلسل "سلمى" وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "امرأة" نجاحا كبيرا وهو يضم نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين من بينهم مرام علي نيكولا
معوض
وستيفاني
عطالله
وطوني
عيسى
وتقلا
شمعون
وغيرهم.
