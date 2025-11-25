قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)

تداول رواد فيديوهات لقبلة حميمة بين الممثلة والممثل اللبناني خلال أحد مشاهد المسلسل المعرب "سلمى".

وأثارت القبلة جدلا واسعا بين الجمهور، فمنهم من اعتبر انها تخطت الخطوط الحمراء ومنهم من اعتبر انها أتت في السياق الدرامي.



ويُحقق مسلسل "سلمى" وهو النسخة المعربة من المسلسل التركي "امرأة" نجاحا كبيرا وهو يضم نخبة من الممثلين اللبنانيين والسوريين من بينهم مرام علي نيكولا وستيفاني وطوني وتقلا وغيرهم.