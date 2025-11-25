ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)



فبدت ميريام وكأنها تعرضت لحادث مروع في وأكلت ممدة على الأرض وإلى جانبها زجاجة كحول. نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق أثارت من خلالها الجدل.فبدت ميريام وكأنها تعرضت لحادث مروع في وأكلت ممدة على الأرض وإلى جانبها زجاجة كحول.

وتبين ان ميريام كانت تقوم بحملة توعوية ضد شرب ، داعية إلى عدم شرب الكحول وقيادة السيارة.