Advertisement

فنون ومشاهير

ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:28
A-
A+
Doc-P-1446512-638996642491940019.jpg
Doc-P-1446512-638996642491940019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام أثارت من خلالها الجدل.
Advertisement

فبدت ميريام وكأنها تعرضت لحادث مروع في وسط بيروت وأكلت ممدة على الأرض وإلى جانبها زجاجة كحول.
 
 
 
 
 
 
 
وتبين ان ميريام كانت تقوم بحملة توعوية ضد شرب الكحول، داعية إلى عدم شرب الكحول وقيادة السيارة. 
 
مواضيع ذات صلة
كانت برفقة أولادها.. نجمة تركية شهيرة تتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعها (صور)
lebanon 24
25/11/2025 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة في المنطقة (صور)
lebanon 24
25/11/2025 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد من الجرحى في حادث سير مروع على أوتوستراد رياق (صور)
lebanon 24
25/11/2025 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تهشمت سيارتها بالكامل.. فنانة شهيرة تتعرّض لحادث مروع (صورة)
lebanon 24
25/11/2025 12:04:15 Lebanon 24 Lebanon 24

ميريام كلينك

وسط بيروت

انستغرام

بيروت

الكحول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:34 | 2025-11-25
02:29 | 2025-11-25
01:38 | 2025-11-25
00:46 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-24
15:07 | 2025-11-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24