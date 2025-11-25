20
فنون ومشاهير
ميريام كلينك تتعرّض لحادث مروع في وسط بيروت! (صور)
Lebanon 24
25-11-2025
|
03:28
نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل
ميريام كلينك
صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق
انستغرام
أثارت من خلالها الجدل.
فبدت ميريام وكأنها تعرضت لحادث مروع في
وسط بيروت
وأكلت ممدة على الأرض وإلى جانبها زجاجة كحول.
وتبين ان ميريام كانت تقوم بحملة توعوية ضد شرب
الكحول
، داعية إلى عدم شرب الكحول وقيادة السيارة.
