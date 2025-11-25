Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:24
توفيت الممثلة الجزائرية البارزة باية بوزار المعروفة بـ"بيونة"، عن عمر ناهز 73 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ودخلت الفنانة الراحلة المستشفى منذ الثلاثاء 4 تشرين الثاني، حيث نقلت إلى مستشفى باينام في العاصمة الجزائرية قبل أن يتم إدخالها إلى مستشفى بني مسوس في قسم طب الرئتين، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

وعانت الفنانة الراحلة من ضيق حاد في التنفس وصعوبة في وصول الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ضعف القدرة التنفسية، إضافة إلى مضاعفات مرتبطة بمرض سرطان الرئة الذي تم تشخيصها به منذ عام 2016. (روسيا اليوم)
 
 
صورة
 
 
 
