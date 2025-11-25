سلاف فواخرجي عن "أحداث حمص": لست أنا اسرائيل

Advertisement

بعدما شهدت عدة مناطق في خلال الأيام الماضية توترات أمنية مفاجئة، عقب العثور على جثة رجل وزوجته في بلدة زيدل في ، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب على مواقع التواصل الإجتماعيّ، قالت الممثلة السوريّة عبر حسابها على منصّة "إكس"، بعد تعرّضها للإنتقادات:"في بعض الاصوات المعتدلة ومنهم من في والتي أخذت تدين المجازر في حمص وتقول ان من قام بها فصائل منفلتةوتستنكر هذا حتى وإن كان من باب الانتقامفالعدالة انتقالية وليست انتقامية عند من يفهمون ويحبون وطنهموتستنكر هذه الفئة وجود السلاح بأيادي غير الدولةكما قلت أنا بالضبطإذا لماذا كل هذا السعار الذي حصل من تعليقات ومشاركات واتهامات ومحاكمات ! وبالجملة !لست انا الوحيدة من قال ذلك ..انا فقط مواطنة أعيش في عصر الحريةولست أنا الخائنة ولست أنا من قتلولست من المجرمين القدماء ولا الجدد …ولست أنا اسرائيل".