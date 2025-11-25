Advertisement

فنون ومشاهير

مطلية بالذهب.. هدايا إماراتية لمحمد رمضان تشعل الجدل (صور)

Lebanon 24
25-11-2025 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1446727-638996973954619119.png
Doc-P-1446727-638996973954619119.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعاد الفنان محمد رمضان إشعال الجدل على مواقع التواصل، بعد نشره قبل قليل عبر حسابه على "نستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه ممسكًا بسماعات ومايك وهاتف آيفون، جميعها مصنوعة من الذهب، في مشهد أعاد للأذهان أسلوبه القديم في استعراض مقتنياته الفاخرة، من سيارات باهظة الثمن وغيرها.
Advertisement
محمد <a class='entities-links' href='/entity/1253603967/رمضان/ar/1?utm_term=PublicFigures-رمضان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-رمضان&id=52516&catid=0&pagetype=PublicFigures'>رمضان</a>

رمضان عبّر في تعليقه على الفيديو عن سعادته بهذه القطع، مؤكّدًا أنّها هدايا تلقّاها من دولة الإمارات، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الجهة المُهديَة، ما فتح باب التعليقات بين مؤيّد يرى أن ما يفعله “طبيعي” لفنان بهذه الشهرة، وآخرين اعتبروا أن ما يقدّمه "استفزازي" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
محمد رمضان
مواضيع ذات صلة
تسريب أغاني محمد فؤاد يشعل الجدل
lebanon 24
26/11/2025 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
lebanon 24
26/11/2025 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تصرفات "فينيسيوس" تشعل الجدل
lebanon 24
26/11/2025 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 01:37:44 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

صور

دولة الإمارات

محمد رمضان

الإمارات

الكشف عن

سعادة

الذهب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
15:58 | 2025-11-25
15:12 | 2025-11-25
09:49 | 2025-11-25
08:33 | 2025-11-25
06:30 | 2025-11-25
06:24 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24