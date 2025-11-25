مطلية بالذهب.. هدايا إماراتية لمحمد رمضان تشعل الجدل (صور)

Advertisement

رمضان عبّر في تعليقه على الفيديو عن سعادته بهذه القطع، مؤكّدًا أنّها هدايا تلقّاها من ، من دون مزيد من التفاصيل حول الجهة المُهديَة، ما فتح باب التعليقات بين مؤيّد يرى أن ما يفعله “طبيعي” لفنان بهذه الشهرة، وآخرين اعتبروا أن ما يقدّمه "استفزازي" في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.