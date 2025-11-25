20
فنون ومشاهير
يعاني من هذا المرض.. لهذا السبب يضع فضل شاكر نظارات شمسية
Lebanon 24
25-11-2025
|
15:12
photos
كشف الصديق المقرّب من الفنان
فضل شاكر
، الناقد
محمود الخطيب
، السبب خلف ظهوره المتكرر بنظارات شمسية خلال الفترة الماضية، مؤكّدًا أن الفنان يعاني من
مرض السكري
وما يرافقه من تأثيرات واضحة على البصر، تجعله غير قادر على تحمل الإضاءات القوية، ما يضطره لارتداء النظارة بشكل دائم.
وأوضح
الخطيب
أن شاكر سلّم نفسه للجيش اللبناني في 4 أكتوبر الماضي دون أي صفقات خارجية، نافيًا الروايات التي تحدّثت عن دور
سعودي
أو
قطري
في تسوية وضعه القانوني.
وأشار إلى أن تغيّر المناخ السياسي في
لبنان
دفع الفنان لإنهاء ملفه بنفسه، مضيفًا:"هو موجود في
وزارة الدفاع
، ويُحقق معه أشخاص بيخافوا ربنا.. التهم ممكن تتحسم في جلسة واحدة، وممكن يخرج آخر كانون الاول". (العين)
