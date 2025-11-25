Advertisement

فنون ومشاهير

مكث 13 يومًا في المستشفى... فنان قدير يكشف عن إصابته بفيروس في المخ!

Lebanon 24
25-11-2025 | 15:58
أوضح الفنان القدير محمد صبحي آخر مستجدات حالته الصحية بعد الوعكة التي مر بها مؤخرًا، قائلاً: "حصلت لي الوعكة منذ شهر وتكررت بعد أسبوعين بسبب "سترس"، وهو شيء يصيب المخ ويسبب حالة تشبه "البلاك أوت" إغماء مؤقت ، وبعدها أعود للوعي لكنني لا أتذكر ما حدث قبلها.
وأوضح أن الأطباء شخصوا الحالة بأنها فيروس في المخ يعيش داخله 14 يومًا، وفي حال تلقي الرعاية الصحية الكاملة لا يعود مجددًا، متابعًا: "تعذبت في العلاج، وكان علاجًا قاسيًا، ومكثت 13 يومًا في المستشفى".


 وعن تكرار تعرضه للوعكة المؤلمة مرتين، أشار إلى أن أسباب ذلك في المرة الأولى لم يكمل العلاج ولم ينفذ كلام الأطباء، لارتباطه بظروف عمل، مكثت يومين في الأسبوع الأول وثلاثة في الأسبوع الثاني، فتكررت الإصابة مؤخرًا، وهو ما جعلني أستسلم مؤخرا لتعليمات الأطباء.


يُذكر أن محمد صبحي خضع خلال الأيام الماضية للعلاج في وحدة العناية المركزة بإحدى المستشفيات، قبل نقله إلى غرفة عادية، نتيجة تعرضه لأزمة صحية.
