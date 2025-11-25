بعد استئصال جزء من كليته في المانيا وعودته إلى مصر.. تامر حسني لا يزال في المستشفى

Advertisement

يمكث الفنان المصري تامي حسني حاليًا في المستشفى بعد عودته إلى مصر، حيث يحتاج لرعاية طبية حتى يتعافى تمامًا ويستأنف نشاطه الفني.وكان حسني أعلن الماضي عن عودته لاستكمال رحلة علاجه في مصر، بعد تلقيه للعلاج خلال الفترة الماضية في ، وكتب عبر حسابه بموقع : "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي .. والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته .. بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم".وكشف تامر أنه يخضع لعملية جراحية في ألمانيا لاسئصال جزء من الكلى، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى.