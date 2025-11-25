Advertisement

فنون ومشاهير

بعد استئصال جزء من كليته في المانيا وعودته إلى مصر.. تامر حسني لا يزال في المستشفى

Lebanon 24
25-11-2025 | 23:55
يمكث الفنان المصري تامي حسني حاليًا في المستشفى بعد عودته إلى مصر، حيث يحتاج لرعاية طبية حتى يتعافى تمامًا ويستأنف نشاطه الفني.

وكان حسني أعلن يوم الأحد الماضي عن عودته لاستكمال رحلة علاجه في مصر، بعد تلقيه للعلاج خلال الفترة الماضية في ألمانيا، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "مش عارف أشكركم إزاي على كل المشاعر الصادقة اللي وصلتلي منكم الفترة دي .. والله لساني عاجز عن التعبير لأن مفيش كلام يوصف اللي أنا حسيته .. بسبب دعواتكم ليا و جمال قلوبكم".
وكشف تامر أنه يخضع لعملية جراحية في ألمانيا لاسئصال جزء من الكلى، حيث نشر صورة له من داخل المستشفى. 
