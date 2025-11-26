Advertisement

فنون ومشاهير

بعد "شماتتها" بالحريق في موقع تصوير "النويلاتي".. فنانة سورية شهيرة تتعرّض لهجوم عنيف

Lebanon 24
26-11-2025 | 01:38
بعد نشرها عبارات وصفها البعض بالشماتة بشركة "غولدن لاين" عقب الحريق الذي التهم موقع تصوير مسلسل "النويلاتي"، مُوقعاً خسائر قُدّرت بما يزيد عن المليون ونصف المليون دولار أميركي، تعرّضت الممثلة السورية كندة حنا لهجوم عنيف جداً على شبكات التواصل الاجتماعي. 
وكانت حنا نشرت منشورا بعد الحريق كتبت فيه: "لا تحزن إذا بدا لك الضيم قريباً، فالزمن يُعيدُ كل شيء إلى نصابه، من زرع خيراً رأى ثمرته حلوة ومن عاق الطريق جَاءَهُ ما يُضره (...) فاهدأ، واملأ قلبك بالأمل والرحمة، فالدهر يعيد كل شيء إلى مَن يستحق".
 
 
 
 
وأضافت في منشور لاحق: "وما من يد إلا ويد الله فوقها، ولاظالم إلا سيُبلى بأظلم".
 
 
 
 
 
واتهمت تعليقات كثيرة حنا بـ"سواد القلب"، و"عدم احترام مشاعر عشرات العائلات التي يعمل أفرادها في المسلسل".

