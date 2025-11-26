Advertisement

فنون ومشاهير

بعد اعتناقه المسيحية وانتقاله للعيش في نيكاراغوا.. هل اعتزل بطل "الهيبة" الفن نهائياً؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 02:27
A-
A+
Doc-P-1446906-638997461079222847.jpg
Doc-P-1446906-638997461079222847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان السوري أويس مخللاتي أن غيابه عن الساحة الفنية مؤقت، مشيرا إلى أنه بانتظار النص المناسب والشخصية والشركة التي تتوافق مع طموحه الفني.

وقال أويس في حديث لـ "فوشيا": "ما فينا بدون الفن، لا ما اعتزلت، ولكن بانتظار النص والشخصية والشركة المناسبين".

وكشف مخللاتي عن تفاصيل انتقاله إلى نيكاراغوا بعد زواجه، موضحًا أن عقد قرانه المدني تم أولًا في أبوظبي، ثم احتفل بزواجه هناك، ويستعد لإقامة الزواج الكنسي قريبًا. 

وأشار إلى أنه عاش فترة في الإمارات قبل اتخاذ القرار، وأنه يعيش الآن مع زوجته وعائلته في أجواء من الهدوء، كما افتتح مطعمًا يعكس شغفه بالطبخ.

وتصدر مخللاتي حديث مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طقوس العمادة المسيحية الذي أثار جدلًا واسعًا، لكنه أوضح في تصريحاته أنه اتخذ قرار اعتناق المسيحية منذ الطفولة، كخيار شخصي مستقل عن زوجته أو عائلتها. وأكد أن أصوله تعود لعائلة دمشقية مسلمة سنية، نافياً ما تم تداوله عن انتمائه للطائفة الدرزية. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعمدّ على يدّ كردينال.. بطل مسلسل "الهيبة" أويس مخللاتي: هذا سبب إعتناقي المسيحيّة (فيديو)
lebanon 24
26/11/2025 11:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
lebanon 24
26/11/2025 11:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتزل الفن نهائياً.. فنانة شهيرة تُفجر مُفاجأة عن عادل إمام
lebanon 24
26/11/2025 11:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
العمل على ألبومها الجديد توقف.. هل قررت شيرين عبد الوهاب اعتزال الفن نهائياً؟
lebanon 24
26/11/2025 11:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24

الإمارات

الهيبة

الطائف

مسيحية

المسيح

أبوظبي

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:49 | 2025-11-26
01:38 | 2025-11-26
23:55 | 2025-11-25
23:09 | 2025-11-25
23:00 | 2025-11-25
15:58 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24