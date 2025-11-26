بعد اعتناقه المسيحية وانتقاله للعيش في نيكاراغوا.. هل اعتزل بطل "الهيبة" الفن نهائياً؟

تدري .. الفنان السوري

كشف الفنان السوري أويس مخللاتي أن غيابه عن الساحة الفنية مؤقت، مشيرا إلى أنه بانتظار النص المناسب والشخصية والشركة التي تتوافق مع طموحه الفني.وقال أويس في حديث لـ "فوشيا": "ما فينا بدون الفن، لا ما اعتزلت، ولكن بانتظار النص والشخصية والشركة المناسبين".وكشف مخللاتي عن تفاصيل انتقاله إلى نيكاراغوا بعد زواجه، موضحًا أن عقد قرانه المدني تم أولًا في ، ثم احتفل بزواجه هناك، ويستعد لإقامة الزواج الكنسي قريبًا.وأشار إلى أنه عاش فترة في قبل اتخاذ القرار، وأنه يعيش الآن مع زوجته وعائلته في أجواء من الهدوء، كما افتتح مطعمًا يعكس شغفه بالطبخ.وتصدر مخللاتي حديث مواقع التواصل بعد انتشار فيديو طقوس العمادة الذي أثار جدلًا واسعًا، لكنه أوضح في تصريحاته أنه اتخذ قرار اعتناق المسيحية منذ الطفولة، كخيار شخصي مستقل عن زوجته أو عائلتها. وأكد أن أصوله تعود لعائلة دمشقية مسلمة ، نافياً ما تم تداوله عن انتمائه للطائفة الدرزية.