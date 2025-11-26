بعد اعتناقه المسيحية وانتقاله للعيش في نيكاراغوا.. هل اعتزل بطل "الهيبة" الفن نهائياً؟

تدري .. الفنان السوري
#أويس_مخللاتي يعتنق
الديانة المسـيحية في
أحدث إطلالة له#تدري تداول رواد مواقع
التواصل الاجتماعي، #فيديو
للممثل السوري أويس
مخللاتي داخل إحدى
الكنائس وهو يعتنق الديانة
المسيحية، بعد أن كان من
الطائفة الدرزية، وذلك بعد
ظهوره في مرات سابقة
عبر حسابه… pic.twitter.com/5dqnDbO3ZL
— تدري (@tadriuknow) November 15, 2025
