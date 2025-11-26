هذا آخر ما قالته بسمة بوسيل عن وضع طليقها تامر حسني الصحي

Advertisement

عقب خضوعه لعملية جراحية في الكلى خلال الأيام الماضية، قامت الفنانة المغربية طليقة الفنان المصري ووالدة أبنائه، بطمأنة جمهور الأخير على وضعه الصحي.وقالت بوسيل في حديث لـ"إرم نيوز" إن تامر يتمتع بحالة صحية مستقرة تماما، ويقضي حاليًا فترة النقاهة في منزله، مشيرة إلى أنه عاد إلى مصر قبل أيام ولا يوجد ما يدعو للقلق، متمنية له الشفاء التام في أقرب وقت.وأوضحت بسمة أنها لم تتمكن من مرافقة تامر وابنتها الكبرى تاليا خلال رحلتهما العلاجية إلى ، بسبب انتهاء صلاحية تأشيرتها، لكنها كانت على تواصل دائم معهما للاطمئنان على تطورات حالته الصحية.وأضافت أن تاليا عادت إلى مصر قبل من والدها بسبب التزاماتها الدراسية.وأكدت بوسيل أن العلاقة بينها وبين تامر حسني قائمة على الاحترام والود، مشددة على أنه يبقى والد أبنائها، وأن بينهما التقدير الكبير بعيداً عن الضغوط التي تصنعها .وكشفت أنها حضرت حفل جوائز "الأفضل 2025" بعد الاطمئنان على حالتة تامر الصحية وخروجه من المستشفى مباشرة.