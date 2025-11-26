Advertisement

فنون ومشاهير

كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)

Lebanon 24
26-11-2025 | 07:24
A-
A+
Doc-P-1447086-638997641570259487.png
Doc-P-1447086-638997641570259487.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان والمخرج منير فاضل العبيدي، الذي فارق الحياة في أستراليا، حيث يعيش منذ سنوات، بعد معاناة طويلة مع مرضٍ عضال.
Advertisement

ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين العراقيين الفنان الراحل، الذي توفي بعد مسيرة طويلة في عالم الفن، قدّم خلالها عشرات الأعمال في التلفزيون والمسرح والإذاعة والسينما، كممثل ومؤلف ومخرج. (ارم نيوز)
 
 
 
وفاة الفنان والمخرج المسرحي <a class='entities-links' href='/entity/1798516501/العراقي/ar/1?utm_term=PublicFigures-العراقي&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-العراقي&id=146019&catid=0&pagetype=PublicFigures'>العراقي</a> منير فاضل العبيدي


مواضيع ذات صلة
بعد صراع مع المرض.. وفاة إعلامية عربية شهيرة (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 18:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان إياد الطائي
lebanon 24
26/11/2025 18:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 18:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين.. وفاة فنان شهير عن 51 عاما بعد صراع مع سرطان البنكرياس (صورة)
lebanon 24
26/11/2025 18:48:04 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقيين

أستراليا

ارم نيوز

العراقي

العراق

عراقي

بيدي

رالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:59 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:51 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:45 | 2025-11-26
09:18 | 2025-11-26
03:49 | 2025-11-26
02:27 | 2025-11-26
01:38 | 2025-11-26
23:55 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24