كان يعيش في أستراليا... وفاة فنان عربيّ شهير بعد صراع مع المرض (صورة)

نعت نقابة الفنانين ، الفنان والمخرج منير فاضل العبيدي، الذي فارق الحياة في ، حيث يعيش منذ سنوات، بعد معاناة طويلة مع مرضٍ عضال.

ونعى عدد من الفنانين والإعلاميين العراقيين الفنان الراحل، الذي توفي بعد مسيرة طويلة في عالم الفن، قدّم خلالها عشرات الأعمال في التلفزيون والمسرح والإذاعة والسينما، كممثل ومؤلف ومخرج. (ارم نيوز)





