فنون ومشاهير

بسبب تصريحٍ... دعوى قضائيّة ضدّ فنان سوريّ

Lebanon 24
26-11-2025 | 09:45
قدم المحامي رشيد عبد الجليل بلاغًا رسميًا إلى النيابة العامة في دمشق، ضد الممثل جلال شموط، بتهمة القدح والذم، إثر تصريحات إعلامية اعتبرت إساءة لأهالي محافظة إدلب، قال فيها إنّ "بعض سلوكيات أهالي إدلب في ساحة الأمويين لا تتوافق مع هوية المدينة".
وأوضح المحامي أن تصريحات شموط تمس كرامة سكان إدلب وتغفل الظروف الإنسانية القاسية التي عاشتها المنطقة خلال سنوات النزاع. (ارم نيوز)

