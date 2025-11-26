بسبب تصريحٍ... دعوى قضائيّة ضدّ فنان سوريّ

Advertisement

قدم المحامي رشيد بلاغًا رسميًا إلى في ، ضد الممثل ، بتهمة القدح والذم، إثر تصريحات إعلامية اعتبرت إساءة لأهالي محافظة إدلب، قال فيها إنّ "بعض سلوكيات أهالي إدلب في ساحة الأمويين لا تتوافق مع هوية المدينة".وأوضح المحامي أن تصريحات شموط تمس كرامة سكان إدلب وتغفل الظروف الإنسانية القاسية التي عاشتها المنطقة خلال سنوات النزاع. (ارم نيوز)