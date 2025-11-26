20
فنون ومشاهير
قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر
Lebanon 24
26-11-2025
|
12:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنتظر الفنانة
هيفا وهبي
حكم محكمة
القضاء
الإدراى المصري ضد نقابة الموسيقيين، حيث من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم فى 28 كانون الأول، وذلك على خلفية قرار توقيفها عن العمل ومنعها من الغناء فى مصر من قبل النقابة الذى أصدره نقيب الموسيقيين
مصطفى كامل
الفترة الماضية.
وكانت
هيفا
وهبي أجلت العديد من الحفلات فى مصر بسبب منعها من الغناء، كما أوقفت أيضا العديد من المشاريع السينمائية مثل فيلم مملكة الذى توقف بسبب عدم تواجدها فى مصر لفترة طويلة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بـ منع
هيفاء وهبي
من الغناء داخل مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر لأي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية الإبداع، ويُعد شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.
وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 أذار بـ سحب تصاريح
هيفاء
وهبي ومنعها من الغناء يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع، ومخالفة للمادتين 65 و67 من
الدستور
، وذلك لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرره. (اليوم السابع)
01:38 | 2025-11-26
بعد "شماتتها" بالحريق في موقع تصوير "النويلاتي".. فنانة سورية شهيرة تتعرّض لهجوم عنيف
