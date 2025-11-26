قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر

Advertisement

تنتظر الفنانة حكم محكمة الإدراى المصري ضد نقابة الموسيقيين، حيث من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم فى 28 كانون الأول، وذلك على خلفية قرار توقيفها عن العمل ومنعها من الغناء فى مصر من قبل النقابة الذى أصدره نقيب الموسيقيين الفترة الماضية.وكانت وهبي أجلت العديد من الحفلات فى مصر بسبب منعها من الغناء، كما أوقفت أيضا العديد من المشاريع السينمائية مثل فيلم مملكة الذى توقف بسبب عدم تواجدها فى مصر لفترة طويلة.وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بـ منع من الغناء داخل مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر لأي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية الإبداع، ويُعد شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 أذار بـ سحب تصاريح وهبي ومنعها من الغناء يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع، ومخالفة للمادتين 65 و67 من ، وذلك لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرره. (اليوم السابع)