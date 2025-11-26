Advertisement

فنون ومشاهير

قرار منع هيفا وهبي عن الغناء يثير جدلاً قانونيًا ودستوريًا في مصر

Lebanon 24
26-11-2025 | 12:07
A-
A+
Doc-P-1447185-638997809547358780.jpeg
Doc-P-1447185-638997809547358780.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تنتظر الفنانة هيفا وهبي حكم محكمة القضاء الإدراى المصري ضد نقابة الموسيقيين، حيث من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم فى 28 كانون الأول، وذلك على خلفية قرار توقيفها عن العمل ومنعها من الغناء فى مصر من قبل النقابة الذى أصدره نقيب الموسيقيين مصطفى كامل الفترة الماضية.
Advertisement
وكانت هيفا وهبي أجلت العديد من الحفلات فى مصر بسبب منعها من الغناء، كما أوقفت أيضا العديد من المشاريع السينمائية مثل فيلم مملكة الذى توقف بسبب عدم تواجدها فى مصر لفترة طويلة.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد انتهت في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بـ منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، مؤكدة أن القرار يفتقر لأي سند قانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية المكفولة لحرية الإبداع، ويُعد شكلاً من أشكال الرقابة غير القضائية على الفنون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 أذار بـ سحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من الغناء يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الإبداع، ومخالفة للمادتين 65 و67 من الدستور، وذلك لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي يبرره. (اليوم السابع)
 
مواضيع ذات صلة
بعد قرار منعها من الغناء في مصر.. تطور جديد في أزمة هيفا وهبي
lebanon 24
26/11/2025 21:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان القوي": قرار ديوان المحاسبة في ملف الاتصالات فضيحة دستورية وقانونية
lebanon 24
26/11/2025 21:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
حكومة شرق ليبيا: الإعلان عن "هيئة الرئاسات الثلاث" عمل منعدم دستوريا وقانونيا
lebanon 24
26/11/2025 21:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بالعباءة.. هيفا وهبي تُغني في الرياض شاهدوا الفيديو
lebanon 24
26/11/2025 21:49:30 Lebanon 24 Lebanon 24

هيفاء وهبي

مصطفى كامل

هيفا وهبي

القضاء ا

حكمت ال

الدستور

القضاء

هيفاء

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:18 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:49 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-11-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:45 | 2025-11-26
09:18 | 2025-11-26
07:24 | 2025-11-26
03:49 | 2025-11-26
02:27 | 2025-11-26
01:38 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24