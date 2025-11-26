20
فنون ومشاهير
ظهور مفاجئ لأحمد مكي… هل يستعد "كارثة طبيعية" لموسم ثانٍ؟
Lebanon 24
26-11-2025
|
15:00
A-
A+
انتهت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل كارثة طبيعية بضحك
محمد شعبان
"
محمد سلام
" وزوجته شروق " جهاد
حسام الدين
" بعد أن وعدهم وزير التضامن "
محمد ممدوح
" بمساعدتهم ليأتى له مكالمة بتعديل وزارى وتغييره لتنهار كل وعوده لهم.
ثم يظهر النجم أحمد مكى بشخصيته الحقيقة وهو فى الاستوديو لدى المذيعة هدى الأيوبى "
رانيا منصور
" ويكون ضيفها التى استضافت من قبل محمد شعبان وزوجته شروق ويجد سيناريو محمد شعبان على المكتب باسم بداية جديدة ويقرأه و يبتسم وتنتهى الحلقة ولم يكشف هل يوجد جزء ثانى أم لا. (اليوم السابع)
