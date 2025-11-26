Advertisement

فنون ومشاهير

ظهور مفاجئ لأحمد مكي… هل يستعد "كارثة طبيعية" لموسم ثانٍ؟

Lebanon 24
26-11-2025 | 15:00
انتهت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل  كارثة طبيعية بضحك محمد شعبان " محمد سلام" وزوجته شروق " جهاد حسام الدين"  بعد أن وعدهم وزير التضامن " محمد ممدوح" بمساعدتهم ليأتى له مكالمة بتعديل وزارى وتغييره لتنهار كل وعوده لهم.
ثم يظهر النجم أحمد مكى بشخصيته الحقيقة وهو فى الاستوديو لدى المذيعة هدى الأيوبى " رانيا منصور" ويكون ضيفها التى استضافت من قبل محمد شعبان وزوجته شروق ويجد سيناريو محمد شعبان على المكتب باسم بداية جديدة ويقرأه و يبتسم وتنتهى الحلقة ولم يكشف هل يوجد جزء ثانى أم لا. (اليوم السابع)

 
