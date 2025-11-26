ظهور مفاجئ لأحمد مكي… هل يستعد "كارثة طبيعية" لموسم ثانٍ؟

Advertisement

انتهت أحداث الحلقة العاشرة، من مسلسل كارثة طبيعية بضحك " " وزوجته شروق " جهاد " بعد أن وعدهم وزير التضامن " " بمساعدتهم ليأتى له مكالمة بتعديل وزارى وتغييره لتنهار كل وعوده لهم.ثم يظهر النجم أحمد مكى بشخصيته الحقيقة وهو فى الاستوديو لدى المذيعة هدى الأيوبى " " ويكون ضيفها التى استضافت من قبل محمد شعبان وزوجته شروق ويجد سيناريو محمد شعبان على المكتب باسم بداية جديدة ويقرأه و يبتسم وتنتهى الحلقة ولم يكشف هل يوجد جزء ثانى أم لا. (اليوم السابع)