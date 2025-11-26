21
فنون ومشاهير
توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)
Lebanon 24
26-11-2025
|
23:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
بشكل مُفاجئ توفيت الإعلامية
المصرية
الشابة، هبة الزياد من
صباح اليوم
الخميس، ما شكّل صدمة للجمهور والوسط الإعلامي والفني.
وأعلن الحساب الرسمي للزياد على
فيسبوك
وفاتها من دون
الكشف عن
السبب.
فيما أثارت وفاتها المفاجئة تساؤلات عدة كونها لم تعلن سابقاً عن معاناتها من أية أزمات صحية.
وأشارت بعذ البمواقع الإعلامية ان الزياد توفيت وهي نائمة، بسبب هبوط حاد في
الدورة
الدموية أثناء نومها.
يشار إلى أن الزياد تعد من الوجوه الإعلامية الشابة النشطة، إذ تركت بصمة واضحة خلال مسيرتها القصيرة.
فقد قدمت أكثر من 32 برنامجاً تنوعت مجالاتها بشكل واسع وشملت السياسة، والاجتماع، والعلوم، والفنون، والأسر، وحتى الماورائيات.
