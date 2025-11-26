Advertisement

فنون ومشاهير

توفيت وهي نائمة.. إعلامية شهيرة وشابة تُفارق الحياة بشكل مُفاجئ (صورة)

Lebanon 24
26-11-2025 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1447312-638998218187945177.jpg
Doc-P-1447312-638998218187945177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 
بشكل مُفاجئ توفيت الإعلامية المصرية الشابة، هبة الزياد من صباح اليوم الخميس، ما شكّل صدمة للجمهور والوسط الإعلامي والفني. 
Advertisement
 
 
 
 
 
وأعلن الحساب الرسمي للزياد على فيسبوك وفاتها من دون الكشف عن السبب.

فيما أثارت وفاتها المفاجئة تساؤلات عدة كونها لم تعلن سابقاً عن معاناتها من أية أزمات صحية.

وأشارت بعذ البمواقع الإعلامية ان الزياد توفيت وهي نائمة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء نومها.

يشار إلى أن الزياد تعد من الوجوه الإعلامية الشابة النشطة، إذ تركت بصمة واضحة خلال مسيرتها القصيرة.

فقد قدمت أكثر من 32 برنامجاً تنوعت مجالاتها بشكل واسع وشملت السياسة، والاجتماع، والعلوم، والفنون، والأسر، وحتى الماورائيات.
 
مواضيع ذات صلة
بعد سقوط مفاجئ.. كاتبة شهيرة تُفارق الحياة!
lebanon 24
27/11/2025 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
فارقت الحياة بسلام... رحيل ممثلة شهيرة وهذا أبرز أعمالها (صورة)
lebanon 24
27/11/2025 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ضحيّة جديدة لحوادث السير... بعدما كان في غيبوبة الشاب زكريا فارق الحياة
lebanon 24
27/11/2025 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
27/11/2025 08:44:10 Lebanon 24 Lebanon 24

صباح اليوم

الكشف عن

المصرية

فيسبوك

زياد م

الدورة

القصير

مصرية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-11-26
15:00 | 2025-11-26
12:07 | 2025-11-26
09:45 | 2025-11-26
09:18 | 2025-11-26
07:24 | 2025-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24