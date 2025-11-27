Advertisement

فنون ومشاهير

يمتلك مزرعة خيول وحدائق واسعة.. عاصي الحلاني ينشر صورة لقصره الفخم في الحلانية

Lebanon 24
27-11-2025 | 02:26
نشر الفنان عاصي الحلاني صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص عبر تطبيق "انستغرام".
وبدا في الصورة التي التقطت صباح اليوم الخميس مزرعته الخاصة ومنزله في قريته الحلانية في البقاع.
 
 
 
وتضم المزرعة الكبيرة منزلاً بتصميم يعكس حب الحلاني للأشكال الهندسية القديمة والبيوت الحجرية الأصيلة ومزرعة للخيول وحدائق واسعة. 

ويحب عاصي المزرعة حيث يقضي العطلات مع عائلته، ويستقبل فيها الضيوف والأصدقاء من الوسط الفني والإعلامي.

كما صوّر فيها بعض أعماله الفنية، مثل فيديو كليب أغنيته "بعشقك". 

