فنون ومشاهير
بعد استئصال جزء من كليته.. تامر حسني يطل في أول حفله له بعد تعافيه في هذا الموعد
Lebanon 24
27-11-2025
|
03:54
بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمّت به مؤخرا واستوجبت خضوعه لجراحة لاستئصال جزء من كليته، يستعد الفنان المصري
تامر حسني
للعودة الى جمهوره حيث يبدأ التحضير لإحياء حفل غنائي ضخم داخل قصر عابدين في
القاهرة
يوم 20 كانون الأول المقبل.
وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل عن تفاصيله، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع "
فيسبوك
" بوستر الحفل، وعلّقت عليه بالقول: "الأسطورة العربية تامر حسني في
حفل خيري
في قصر عابدين يوم 20 كانون الأول، استمتعوا بأمسية كاملة العدد مع أشهر أغانيه وأجواء ساحرة في واحد من أهم معالم مصر".
وكانت قد انتشرت على
مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار
عن حدوث خطأ طبي في الجراحة التي خضع لها حسني أدى الى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي دفع عدداً من المقرّبين منه لتوضيح الحقيقة، حيث أعلن مصدر مقرّب منه في تصريحات صحافية أن كل ما أُشيع عن هذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وتتم متابعته بشكل منتظم من جانب الفريق الطبّي.
