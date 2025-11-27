بعد استئصال جزء من كليته.. تامر حسني يطل في أول حفله له بعد تعافيه في هذا الموعد



وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل عن تفاصيله، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع " " بوستر الحفل، وعلّقت عليه بالقول: "الأسطورة العربية تامر حسني في في قصر عابدين يوم 20 كانون الأول، استمتعوا بأمسية كاملة العدد مع أشهر أغانيه وأجواء ساحرة في واحد من أهم معالم مصر". بعد تعافيه من الأزمة الصحية التي ألمّت به مؤخرا واستوجبت خضوعه لجراحة لاستئصال جزء من كليته، يستعد الفنان المصري للعودة الى جمهوره حيث يبدأ التحضير لإحياء حفل غنائي ضخم داخل قصر عابدين في يوم 20 كانون الأول المقبل.وأعلنت الشركة المنظّمة للحفل عن تفاصيله، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي في موقع " " بوستر الحفل، وعلّقت عليه بالقول: "الأسطورة العربية تامر حسني في في قصر عابدين يوم 20 كانون الأول، استمتعوا بأمسية كاملة العدد مع أشهر أغانيه وأجواء ساحرة في واحد من أهم معالم مصر".

وكانت قد انتشرت على عن حدوث خطأ طبي في الجراحة التي خضع لها حسني أدى الى تدهور حالته الصحية، الأمر الذي دفع عدداً من المقرّبين منه لتوضيح الحقيقة، حيث أعلن مصدر مقرّب منه في تصريحات صحافية أن كل ما أُشيع عن هذا الأمر غير صحيح، مؤكداً أن حالته الصحية مستقرة وتتم متابعته بشكل منتظم من جانب الفريق الطبّي.