بعد وفاتها المُفاجئة.. كشف تفاصيل جديدة عن أسباب رحيل الإعلامية المصرية الشابة

بعد الإعلان عن وفاتها في الساعات الأولى من الخميس، تكشفت تفاصيل جديدة حول أسباب الوفاة المفاجئة للمذيعة الشابة هبة الزياد.وتبين أن الزياد توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.وكشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.وجاء إعلان الوفاة في منشور مقتضب عبر الحساب الشخصي للمذيعة الراحلة على " " دون أي تفاصيل، وتضاعفت حالة الصدمة لكون الراحلة هبة الزياد لم تعلن في أي وقت سابق عن معاناتها من أية أزمات صحية.وخيم الحزن والصدمة على الوسط الإعلامي والفني في مصر، بعد إعلان الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة.