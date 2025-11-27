Advertisement

بعد الشائعات… ما الذي كشفه محمد شاكر عن صحة والده؟

27-11-2025 | 16:45
بعد انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحة الفنان فضل شاكر ونقله إلى المستشفى، نفت عائلته هذه الأخبار تماماً، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.

ونشر نجله محمد شاكر عبر حسابه الرسمي على إنستغرام بياناً توضيحياً جاء فيه:

"نحن عائلة فضل شاكر، نودّ أن نوجّه جزيل الشكر إلى كل من يقف معنا في هذه الظروف الصعبة التي نمرّ بها، إن محبّتكم واهتمامكم وسؤالكم عن فضل شاكر يقوّينا ويزيد من عزيمتنا وإصرارنا على إحقاق الحق وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية".

وتابع: "نودّ أن نطمئنكم إلى أنّ صحة فضل شاكر بخير والحمد لله وكل ما يُشاع عن تدهور حالته الصحية عار من الصحة".

وختم: نقدّر كل رسالة وكل سؤال وكل ما تقدّمونه من دعم لنا، الفرج آتٍ إن شاء الله".

