فنون ومشاهير

تعلن للمرة الأولى.. تفاصيل جديدة حول وفاة الإعلامية هبة الزياد عن 32 عامًا

Lebanon 24
28-11-2025 | 06:33
كشف الإعلامي المصري مصعب العباسي عن معطيات جديدة تتعلق بوفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، التي رحلت بشكل مفاجئ في 26 تشرين الثاني الجاري عن عمر 32 عامًا، مشيرًا إلى أن المعلومات المؤكدة حتى الآن تأتي من أسرتها، وتحديدًا من والدتها المهندسة صباح.
ووفق ما قاله العباسي في برنامج "علامة استفهام"، فإن ملابسات الوفاة ما زالت تثير تساؤلات واسعة، وسط انتشار روايات متضاربة عبر مواقع التواصل. لكنه أكد أن رواية العائلة تظل الأكثر موثوقية في هذه المرحلة.

وبحسب والدتها، فإن هبة كانت تقيم وحدها في شقتها، وعُثر عليها متوفاة داخل غرفة المعيشة، نافية وجود أي شبهة جنائية. وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الوفاة نجمت عن هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأكدت والدة الراحلة أن هبة كانت تتبع نظامًا غذائيًا صارمًا خلال الأسابيع الأخيرة، رغم أنها لم تكن تعاني من أي أمراض مزمنة. ويرجّح العباسي أن هذا النظام القاسي، إلى جانب ضغوط العمل والإرهاق، قد ساهم في اضطراب حالتها الصحية ووقوع توقف مفاجئ في القلب.

كما كشف أن آخر تواصل بين هبة وإدارة القناة كان قبل يوم واحد من وفاتها، حيث اعتذرت عن حضور تسجيل حلقة جديدة بسبب شعورها بـ"تعب مفاجئ"، دون أي مؤشرات على وجود خطر حقيقي.

وردًا على الشائعات التي انتشرت بعد رحيلها حول تعرضها لتهديدات أو ابتزاز، أكد العباسي أن العائلة لم تصدر أي بيان يدعم هذه الادعاءات، وأن المعلومات المؤكدة حتى اللحظة تقتصر على الأسباب الصحية ونمط حياتها في أيامها الأخيرة. (روسيا اليوم)
