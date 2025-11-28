فنان أسطوري يودع الحياة.. هذه أبرز أعماله

توفي داني سيغرين، أول ممثل يجسد شخصية "سبايدر مان" في عمل تلفزيوني وأحد محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم"، عن عمر 81 عامًا، وفق إعلان عائلته.



وُلد سيغرين في مينيابوليس بولاية ، وبرز على الشاشة من خلال تقديم شخصية "سبايدر مان" في برنامج "الشركة الكهربائية". إلى جانب التمثيل، كان كاتبًا وراقصًا ومنتجًا، وعمل كذلك محرك دمى وصانع دمى بالتعاون مع مبتكر "مابيتس" جيم هينسون.

Advertisement