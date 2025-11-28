Advertisement

فنون ومشاهير

فنان أسطوري يودع الحياة.. هذه أبرز أعماله

Lebanon 24
28-11-2025 | 09:07
A-
A+
Doc-P-1448115-638999430051873525.jpg
Doc-P-1448115-638999430051873525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي داني سيغرين، أول ممثل يجسد شخصية "سبايدر مان" في عمل تلفزيوني وأحد محركي الدمى في برنامج الأطفال الشهير "شارع سمسم"، عن عمر 81 عامًا، وفق إعلان عائلته.

وُلد سيغرين في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وبرز على الشاشة من خلال تقديم شخصية "سبايدر مان" في برنامج "الشركة الكهربائية". إلى جانب التمثيل، كان كاتبًا وراقصًا ومنتجًا، وعمل كذلك محرك دمى وصانع دمى بالتعاون مع مبتكر "مابيتس" جيم هينسون.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فارقت الحياة بسلام... رحيل ممثلة شهيرة وهذا أبرز أعمالها (صورة)
lebanon 24
28/11/2025 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أبرز مقررات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
28/11/2025 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه أبرز مقرّرات جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
28/11/2025 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"أنيما".. عرض أسطوري تدمج الموسيقى بالضوء
lebanon 24
28/11/2025 19:01:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مينيسوتا

بوليس

غرين

سباي

بولي

بولا

لايت

الدم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:50 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2025-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2025-11-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:33 | 2025-11-28
04:02 | 2025-11-28
02:50 | 2025-11-28
02:26 | 2025-11-28
23:00 | 2025-11-27
16:45 | 2025-11-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24