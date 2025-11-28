22
فنون ومشاهير
عقد قران ابنة محمد هنيدي والجمهور يعلّق: شبه والدها (صور)
Lebanon 24
28-11-2025
|
13:51
A-
A+
احتفل النجم
محمد هنيدي
مساء الجمعة، بعقد قران ابنته فريدة، في حفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.
وأطل
هنيدي
وهو يغمره الفرح بعقد قران ابنته، بينما ارتدت فريدة فستاناً أبيض بسيطاً مع حجاب أضفى لمسة من الأناقة والجمال على إطلالتها.
وانهالت التعليقات من الجمهور وجاءت كالتالي:"قمر بالحجاب، العروسة شبه والدها، قمر شبه هنيدي، محتشمة وجميلة، العروسة جميلة ومريحة، ربنا يسعدها".
