فنون ومشاهير
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
Lebanon 24
28-11-2025
|
23:38
photos
0
نشرت
البلوغر
يارا تامر
زوجة الفنان المصري مسلم فيديو عبر حسابها على "
فيسبوك
" ظهرت فيه وهي على جهاز التنفس الصناعي في إحدى المستشفيات وتطلب الدعاء من متابعيها.
وعلقت يارا على الفيديو قائلة: "أدعولي أنا تعبانة أوي".
وكان الفنان مسلم قد أعلن مؤخرا عن عودته لزوجته يارا بعد انفصالهما قبل فترة، وقال:" هي أولى فعلا عندي من أي حد، مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".
كما كشفت آية زكريا، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن تصالحها مع الأخير، بعدما دخلا في أزمات عديدة سويًا خلال الفترة الماضية.
