فنون ومشاهير

بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني

Lebanon 24
29-11-2025 | 00:46
أعلنت الفنانة المغربية بسمة بوسيل أن طليقها الفنان المصري تامر حسني غادر المستشفى يوم أمس الجمعة بعد تحسن حالته الصحية. 
ونفى حسني تعرضه لخطأ طبي بعد خضوعه لعملية استئصال جزء من الكلى في ألمانيا، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة جمعة مباركة على الجميع يا رب.. حابب بس أوضح حاجة... لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي".

وطمأن حسني جمهوره، مؤكدًا ان حالته الصحية تشهد تحسنًا. 





