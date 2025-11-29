بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني

Advertisement

أعلنت الفنانة المغربية أن طليقها الفنان المصري غادر المستشفى يوم أمس الجمعة بعد تحسن حالته الصحية.ونفى حسني تعرضه لخطأ طبي بعد خضوعه لعملية استئصال جزء من الكلى في ، وكتب عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابه بموقع : "حبايب قلبي اللي مسابونيش لحظة جمعة مباركة على الجميع .. حابب بس أوضح حاجة... لا صحة لكل من يروج إن هناك خطأ طبي".وطمأن حسني جمهوره، مؤكدًا ان حالته الصحية تشهد تحسنًا.