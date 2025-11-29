Advertisement

فنون ومشاهير

الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:22
تبدأ يوم الاثنين المقبل محاكمة الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا المتورط في عدد من قضايا الاعتداء الجنسي، من بينها تهمة اغتصاب نادلة في حانة بالقرب من سان تروبيه عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.
وسيمثل لمجرد (40 عاماً) أمام المحكمة طليقاً. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14:00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس المقبل.

وأعلن محامي المدّعية دومينيك لاردان أنّها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة "فرانس برس": "ليلة من الرعب، سبع سنوات من الانتظار والمعاناة والصبر. هي تنتظر بثقة الاعتراف أنها ضحيّة".

وبحسب الإفادة التي أدلت بها لاردان أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغنياً مع أنها علمت في تلك الليلة أنّ الملايين يتابعون صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي. أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.

ووفق روايتها، اصطحبها مباشرة إلى غرفته واغتصبها. 

وأكد لمجرد من جانبه أنّ العلاقة كانت بالتراضي.
