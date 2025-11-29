25
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي
Lebanon 24
29-11-2025
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبدأ يوم الاثنين المقبل محاكمة الفنان
المغربي
سعد لمجرد
في
فرنسا
المتورط في عدد من قضايا الاعتداء الجنسي، من بينها تهمة اغتصاب نادلة في حانة بالقرب من
سان تروبيه
عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.
Advertisement
وسيمثل لمجرد (40 عاماً) أمام المحكمة طليقاً. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14:00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس المقبل.
وأعلن محامي المدّعية دومينيك لاردان أنّها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة "فرانس برس": "ليلة من الرعب، سبع
سنوات من
الانتظار والمعاناة والصبر. هي تنتظر بثقة الاعتراف أنها ضحيّة".
وبحسب الإفادة التي أدلت بها لاردان أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغنياً مع أنها علمت في تلك الليلة أنّ الملايين يتابعون صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي. أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.
ووفق روايتها، اصطحبها مباشرة إلى غرفته واغتصبها.
وأكد لمجرد من جانبه أنّ العلاقة كانت بالتراضي.
مواضيع ذات صلة
إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله إلى يوم الخميس (النهار)
Lebanon 24
إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله إلى يوم الخميس (النهار)
29/11/2025 13:14:15
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس
Lebanon 24
في إيران.. الحكم بسجن فرنسيين أدينا بالتجسس
29/11/2025 13:14:15
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وتنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش
Lebanon 24
جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وتنسيق فرنسي سعودي حيال مؤتمر الجيش
29/11/2025 13:14:15
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مجددا.. "شات جي بي تي" أمام القضاء
Lebanon 24
مجددا.. "شات جي بي تي" أمام القضاء
29/11/2025 13:14:15
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
سان تروبيه
سعد لمجرد
وقال لوكا
سنوات من
المغربي
المغرب
الملا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
04:17 | 2025-11-29
29/11/2025 04:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:30 | 2025-11-29
29/11/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
Lebanon 24
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
02:21 | 2025-11-29
29/11/2025 02:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
Lebanon 24
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
00:46 | 2025-11-29
29/11/2025 12:46:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
Lebanon 24
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
23:38 | 2025-11-28
28/11/2025 11:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:17 | 2025-11-29
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
02:30 | 2025-11-29
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:21 | 2025-11-29
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
00:46 | 2025-11-29
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
23:38 | 2025-11-28
وضعت على جهاز تنفس.. زوجة فنان شهير تتعرّض لوعكة صحية وتطلب من الجمهور الدعاء لها (فيديو)
23:00 | 2025-11-28
"شوية دلع من اللي اتمنع".. فيفي عبده تظهر بفيديو جديد وهي ترقص شاهدوه
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 13:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24