الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي

Advertisement

تبدأ يوم الاثنين المقبل محاكمة الفنان في المتورط في عدد من قضايا الاعتداء الجنسي، من بينها تهمة اغتصاب نادلة في حانة بالقرب من عام 2018، وهي تهمة ينفيها النجم الذي يحظى بشهرة كبيرة في العالم العربي.وسيمثل لمجرد (40 عاماً) أمام المحكمة طليقاً. ومن المقرر أن تنطلق محاكمته عند الساعة 14:00 أمام محكمة جنايات دراغينيان، ومن المتوقع صدور الحكم يوم الخميس المقبل.وأعلن محامي المدّعية دومينيك لاردان أنّها ستطلب جلسة استماع مغلقة. وقال لوكالة "فرانس برس": "ليلة من الرعب، سبع الانتظار والمعاناة والصبر. هي تنتظر بثقة الاعتراف أنها ضحيّة".وبحسب الإفادة التي أدلت بها لاردان أمام المحققين، لم تكن تدرك أنه مغنياً مع أنها علمت في تلك الليلة أنّ الملايين يتابعون صفحاته عبر منصات التواصل الاجتماعي. أعجبت به ووافقت على تناول مشروب معه في الفندق الذي كان ينزل فيه.ووفق روايتها، اصطحبها مباشرة إلى غرفته واغتصبها.وأكد لمجرد من جانبه أنّ العلاقة كانت بالتراضي.