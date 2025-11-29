25
o
بيروت
23
o
طرابلس
23
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
25
o
جونية
22
o
النبطية
18
o
زحلة
21
o
بعلبك
4
o
بشري
18
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)
Lebanon 24
29-11-2025
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
لجأ الفنان المصري
محمود حجازي
الى محكمة الأسرة حيث تقدم بطلب لمنع نجله يوسف (عامين) والذي رزق به من زوجته الثانية رنا زروق من السفر معها الى أميركا.
Advertisement
وأصدرت المحكمة قراراً بالموافقة على طلب
حجازي
، ومنعت نجله الصغير من السفر مع والدته الأميركية، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته الجديدة، والتي تزوجها عام 2023، في
مدينة نيويورك
، بعد عامين من انفصاله عن الإعلامية أسما
شريف منير
.
وكان حجازي قد عقد قرانه على عروسه
المصرية
التي تحمل الجنسية الأميركية، بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.ونشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صوراً من عقد القران، وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله كتبنا الكتاب... ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب".
يُذكر أن آخر أعمال محمود حجازي، كان فيلم "في عز الضهر".
مواضيع ذات صلة
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
29/11/2025 15:31:10
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فقد دولارات ويورو وجوازات سفره.. فنان لبناني شهير يتعرّض للسرقة في مطار مدريد
Lebanon 24
فقد دولارات ويورو وجوازات سفره.. فنان لبناني شهير يتعرّض للسرقة في مطار مدريد
29/11/2025 15:31:10
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب المال والميراث.. نجم تركي شهير يدعي على ابنه وهذا ما قررته المحكمة (صورة)
Lebanon 24
بسبب المال والميراث.. نجم تركي شهير يدعي على ابنه وهذا ما قررته المحكمة (صورة)
29/11/2025 15:31:10
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
29/11/2025 15:31:10
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مدينة نيويورك
محمود حجازي
شريف منير
نيويورك
حكمت ال
المصرية
رنا ❗️
حجازي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
Lebanon 24
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
07:38 | 2025-11-29
29/11/2025 07:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
Lebanon 24
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
06:11 | 2025-11-29
29/11/2025 06:11:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي
Lebanon 24
الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي
03:22 | 2025-11-29
29/11/2025 03:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:30 | 2025-11-29
29/11/2025 02:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
Lebanon 24
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
02:21 | 2025-11-29
29/11/2025 02:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
Lebanon 24
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
16:02 | 2025-11-28
28/11/2025 04:02:58
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
Lebanon 24
دولة ترسل مليارات إلى لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يحدّدها!
15:23 | 2025-11-28
28/11/2025 03:23:27
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:38 | 2025-11-29
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
06:11 | 2025-11-29
بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ
03:22 | 2025-11-29
الحكم سيصدر يوم الخميس.. سعد لمجرد مجدداً أمام القضاء الفرنسي
02:30 | 2025-11-29
بأجواء رومانسية.. الإعلامي رامز القاضي يحتفل بخطوبته (فيديو)
02:21 | 2025-11-29
بعد أنباء انفصاله عن زوجته.. إعلامي شهير يحتفل بخطوبة ابنه (صور)
00:46 | 2025-11-29
بعد الحديث عن إمكانية تعرّضه لخطأ طبي.. هذا ما كشفته بسمة بوسيل عن طليقها تامر حسني
فيديو
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 15:31:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24