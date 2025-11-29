Advertisement

فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:17
لجأ الفنان المصري محمود حجازي الى محكمة الأسرة حيث تقدم بطلب لمنع نجله يوسف (عامين) والذي رزق به من زوجته الثانية رنا زروق من السفر معها الى أميركا.
وأصدرت المحكمة قراراً بالموافقة على طلب حجازي، ومنعت نجله الصغير من السفر مع والدته الأميركية، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته الجديدة، والتي تزوجها عام 2023، في مدينة نيويورك، بعد عامين من انفصاله عن الإعلامية أسما شريف منير.

وكان حجازي قد عقد قرانه على عروسه المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية، بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.ونشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صوراً من عقد القران، وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله كتبنا الكتاب... ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب".

يُذكر أن آخر أعمال محمود حجازي، كان فيلم "في عز الضهر".

