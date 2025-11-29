فنان شهير يلجأ للقضاء لمنع ابنه من السفر.. إليكم السبب (صورة)

لجأ الفنان المصري الى محكمة الأسرة حيث تقدم بطلب لمنع نجله يوسف (عامين) والذي رزق به من زوجته الثانية رنا زروق من السفر معها الى أميركا.

وأصدرت المحكمة قراراً بالموافقة على طلب ، ومنعت نجله الصغير من السفر مع والدته الأميركية، وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته الجديدة، والتي تزوجها عام 2023، في ، بعد عامين من انفصاله عن الإعلامية أسما .



وكان حجازي قد عقد قرانه على عروسه التي تحمل الجنسية الأميركية، بعد عامين من انفصاله عن أسما شريف منير.ونشر عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صوراً من عقد القران، وعلّق عليها قائلاً: "الحمد لله كتبنا الكتاب... ربنا يخليكي ويباركلي فيكي يارب".



يُذكر أن آخر أعمال محمود حجازي، كان فيلم "في عز الضهر".