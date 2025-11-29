21
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
29-11-2025
|
12:26
دخل الفنان
الكويتي
شهاب جوهر
إلى المستشفى، في وقت تعاني فيه زوجته الفنانة
إلهام الفضالة
من وعكة صحية أيضاً، وفق ما أظهرته منشوراتها عبر "
سناب شات
". وشاركت الفنانة شيخة البدر صورة له من المستشفى عبر "إنستغرام"، داعية له بالشفاء.
وكتبت عبر حسابها: "دعواتكم للفنان
شهاب
جوهر الله يقومه بالسلامة.. ما تشوف شر أستاذي وأخوي، عسى الله يحفظكم أنت وأم فجر الغالية".
وتأتي الأزمة الصحية للفضالة بعد أيام من إطلاق سراحها عقب توقيفها على ذمة التحقيق في تسجيل صوتي منسوب لها يعود لعام 2021 اعتُبر مسيئاً للكويت، حيث كانت
النيابة العامة
قد قررت حبسها احتياطياً 21 يوماً للتحقق من التسجيل عبر الأدلة الجنائية. (فوشيا)
