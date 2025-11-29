21
ممثل يعترف: كنت مجنونا
Lebanon 24
29-11-2025
|
14:40
استرجع الممثل الأميركي
جيمس فرانكو
مسيرته المهنية معترفاً بأنه كان "مجنوناً بعض الشيء" لفترة بسبب هوسه بالعمل، خلال مشاركته في مهرجان
تورينو
السينمائي بعد تسلّمه جائزة "ستيلا ديلا مولي".
وقال، بحسب "فارايتي"، إنه أحبّ السينما إلى درجة دفعته للعودة إلى مدرسة الإخراج كي لا ينتظر عروض الآخرين، بل يصنع أفلامه بنفسه، واصفاً ذلك بأنه "فصل جديد" في حياته.
فرانكو
أقرّ بأنه ما زال يعاني من "الهوس" نفسه، لكنه تعلّم أهمية التوازن. وتطرّق أيضاً إلى كواليس فيلمه الشهير "127 ساعة"، مؤكداً أن المخرج
داني بويل
أراده للدور، فيما توقّع فريق العمل أن يكون الفيلم "كارثة".
ورغم الجدل الذي لاحقه أخيراً وتسويته دعوى سوء سلوك جنسي بقيمة 2.2 مليون دولار، يواصل فرانكو التحضير لعدة مشاريع سينمائية، من بينها فيلم "The Long Home" الذي أخرجه، وفيلم "قاتل الولاية الذهبية" للمخرج
فينسنت
غالو.
