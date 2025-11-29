ممثل يعترف: كنت مجنونا

استرجع الممثل الأميركي مسيرته المهنية معترفاً بأنه كان "مجنوناً بعض الشيء" لفترة بسبب هوسه بالعمل، خلال مشاركته في مهرجان السينمائي بعد تسلّمه جائزة "ستيلا ديلا مولي".

وقال، بحسب "فارايتي"، إنه أحبّ السينما إلى درجة دفعته للعودة إلى مدرسة الإخراج كي لا ينتظر عروض الآخرين، بل يصنع أفلامه بنفسه، واصفاً ذلك بأنه "فصل جديد" في حياته. أقرّ بأنه ما زال يعاني من "الهوس" نفسه، لكنه تعلّم أهمية التوازن. وتطرّق أيضاً إلى كواليس فيلمه الشهير "127 ساعة"، مؤكداً أن المخرج أراده للدور، فيما توقّع فريق العمل أن يكون الفيلم "كارثة".