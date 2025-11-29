Advertisement

فنون ومشاهير

بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته

Lebanon 24
29-11-2025 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1448652-639000514428720846.png
Doc-P-1448652-639000514428720846.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المطرب نادر أبو الليف وفاة والدة مطرب المهرجانات الشعبي رضا البحراوي، عبر منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، قائلاً: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المطرب رضا البحراوي… ربنا يرحمها ويغفر لها ويثبتها وينوّر قبرها، ونرجو الدعاء وقراءة الفاتحة".
Advertisement
رضا البحراوي ووالدته

وتأتي الوفاة بعد يوم واحد من نفي الصفحة الرسمية للبحراوي شائعات سابقة عن رحيل والدته، حيث أكدت أمس أنها كانت لا تزال تحت الرعاية الطبية وتحتاج الدعاء بالشفاء، مطالِبة بعدم تداول أخبار غير مؤكدة.
مواضيع ذات صلة
بعد الشائعات… ما الذي كشفه محمد شاكر عن صحة والده؟
lebanon 24
30/11/2025 10:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
lebanon 24
30/11/2025 10:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انتشار شائعة انفصالهما.. فنان لبناني شهير يحتفل برفقة زوجته بعيده بأجواء رومانسية (فيديو)
lebanon 24
30/11/2025 10:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إعلان إصابتها بورم في المخ... فنانة وملكة جمال سابقة تطلب من الجمهور الدعاء لها!
lebanon 24
30/11/2025 10:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24

نادر أبو الليف

رضا البحراوي

يوم واحد

فيسبوك

جو ال

أخبار

فاتحة

سبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:28 | 2025-11-30
01:47 | 2025-11-30
00:39 | 2025-11-30
23:00 | 2025-11-29
14:40 | 2025-11-29
12:26 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24