فنون ومشاهير

ماجد المهندس يعود إلى جمهوره بعد جراحة قلب

Lebanon 24
29-11-2025 | 23:00
عاد الفنان ماجد المهندس للوقوف أمام جمهوره في أبوظبي مساء 28 تشرين الثاني، بعد أسابيع من أزمة صحية خطيرة خضع خلالها لعملية في القلب، مستهلاً الحفل بلحظة امتنان على المسرح شكر فيها الله أولاً، ثم جرّاحه الدكتور نبيل إسماعيل قائلاً: "الفضل بعد رب العالمين لهذا الإنسان الذي أجرى عملية القلب"، قبل أن يوجّه الشكر لجمهوره على دعواتهم، ويمازحهم: "الحب وجّع لي قلبي".
وأعرب المهندس عن سعادته بالعودة إلى أبوظبي التي وصفها بالمدينة ذات المكانة الخاصة في قلبه، فيما امتلأ مسرح "Space 42 أرينا" عن آخره بحضور فاق التوقعات، قدّم خلاله باقة من أبرز أغنياته الخليجية والعربية القديمة والجديدة، بقيادة المايسترو مدحت خميس، ومنها "فهموه"، "تناديك"، "عطشان" و"لا يهزك الشوق". (24)
