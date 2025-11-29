ماجد المهندس يعود إلى جمهوره بعد جراحة قلب

Advertisement

عاد الفنان للوقوف أمام جمهوره في مساء 28 تشرين الثاني، بعد أسابيع من أزمة صحية خطيرة خضع خلالها لعملية في القلب، مستهلاً الحفل بلحظة امتنان على المسرح شكر فيها الله أولاً، ثم جرّاحه الدكتور قائلاً: "الفضل بعد رب العالمين لهذا الإنسان الذي أجرى عملية القلب"، قبل أن يوجّه الشكر لجمهوره على دعواتهم، ويمازحهم: "الحب وجّع لي قلبي".وأعرب المهندس عن سعادته بالعودة إلى أبوظبي التي وصفها بالمدينة ذات المكانة الخاصة في قلبه، فيما امتلأ مسرح "Space 42 أرينا" عن آخره بحضور فاق التوقعات، قدّم خلاله باقة من أبرز أغنياته الخليجية والعربية القديمة والجديدة، بقيادة ، ومنها "فهموه"، " "، "عطشان" و"لا يهزك الشوق". (24)