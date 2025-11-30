Advertisement

بسبب النجاح الساحق.. هذا ما تسبب به مسلسل "المدينة البعيدة"

Lebanon 24
30-11-2025 | 00:39
تشهد مدينة ماردين في جنوب شرقي تركيا طفرة سياحية لافتة في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بالنجاح الكبير لمسلسل "المدينة البعيدة" الذي تُصوَّر أحداثه في شوارع المدينة القديمة ومبانيها التراثية.
ويؤكد مسؤولو القطاع أن 7 من كل 10 زوار يختارون ماردين اليوم خصيصاً لزيارة مواقع التصوير التي ظهرت في العمل، ما ضاعف الحركة السياحية بنسبة 100% ورفع أسعار الإقامة بنحو 50% بفعل الطلب المتزايد، مع توقعات بوصول عدد السياح إلى قرابة مليوني زائر بنهاية العام.

إلهام سيّاله، رئيس لجنة السياحة الثقافية في اتحاد وكلاء السياحة والسفر، أوضح أن المسلسل حوّل ماردين إلى "وجهة أساسية" في البرامج السياحية، إذ باتت جولات الزوار تركز على الأماكن التي ظهرت في العمل، مشبهاً تأثيره بما فعله مسلسل "عاصي" عندما دفع كابادوكيا إلى واجهة الخريطة السياحية.
 
ويواصل مسلسل "المدينة البعيدة" (Uzak Şehir) تحطيم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة، مع بطولة أوزان أكبابا وسينام أونسال وجونجا جيلاسون وآخرين، عن نص للكاتبة جوليزار إرماك وإخراج أحمد كاتيكسيز. (24)
