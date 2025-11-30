Advertisement

فنون ومشاهير

بعد أيام من الطلاق.. فنان عربي يعود لزوجته البلوغر

Lebanon 24
30-11-2025 | 01:47
شهدت الساعات الماضية تطوراً مفاجئاً في علاقة مطرب المهرجانات عصام صاصا والبلوغر جهاد أحمد، إذ عاد الزوجان إلى حياتهما المشتركة بعد أيام قليلة فقط من إعلان انفصالهما رسمياً.
وأعلنت جهاد عودتها لصاصا عبر فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، عبّرت فيه عن سعادتها قائلة: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه، بجد بقالي كتير مفرحتش كده.. فرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة كانت حلوة أوي. شكرًا ليك يا عصام إنك رغم كل الفترة اللي كانت كلها مشاكل بينا، فكرت إنك تفرحني.. ربنا يخليك ليا. وشكرًا ليكم كلكوا.. وعمري ما هنسى اليوم ده".

يُذكر أن جهاد كانت قد أعلنت قبل أيام انتهاء زواجها من صاصا بمنشور مقتضب عبر إنستغرام قالت فيه: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، من دون الكشف عن أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.
