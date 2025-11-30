21
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد أيام من الطلاق.. فنان عربي يعود لزوجته البلوغر
Lebanon 24
30-11-2025
|
01:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الساعات الماضية تطوراً مفاجئاً في علاقة مطرب المهرجانات
عصام صاصا
والبلوغر
جهاد أحمد
، إذ عاد الزوجان إلى حياتهما المشتركة بعد أيام قليلة فقط من إعلان انفصالهما رسمياً.
Advertisement
وأعلنت جهاد عودتها لصاصا عبر فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، عبّرت فيه عن سعادتها قائلة: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه، بجد
بقالي كتير
مفرحتش كده.. فرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة كانت حلوة أوي. شكرًا ليك يا عصام إنك رغم كل الفترة اللي كانت كلها مشاكل بينا، فكرت إنك تفرحني.. ربنا يخليك ليا. وشكرًا ليكم كلكوا.. وعمري ما هنسى اليوم ده".
يُذكر أن جهاد كانت قد أعلنت قبل أيام انتهاء زواجها من صاصا بمنشور مقتضب عبر إنستغرام قالت فيه: "تم الانفصال
بيني وبين
أبو
رحيم
"، من دون
الكشف عن
أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.
مواضيع ذات صلة
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
30/11/2025 10:19:17
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!
Lebanon 24
طليقها فضحها..البلوغر الشهيرة تزوجت سراً واحتفظت بفيديوهات خادشة لزوجها!
30/11/2025 10:19:17
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
Lebanon 24
كلّف محاميه إرسال وثيقة الطلاق.. انفصال الفنان الشهير عن زوجته للمرة الثانية خلال 4 أشهر
30/11/2025 10:19:17
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّج قبل أيّام قليلة... فنان لبنانيّ: أنا مبسوط لان ما جيت على البيت بعد
Lebanon 24
تزوّج قبل أيّام قليلة... فنان لبنانيّ: أنا مبسوط لان ما جيت على البيت بعد
30/11/2025 10:19:17
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بقالي كتير
جهاد عودة
عصام صاصا
جهاد أحمد
بيني وبين
الكشف عن
خليك لي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان
Lebanon 24
بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان
02:28 | 2025-11-30
30/11/2025 02:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب النجاح الساحق.. هذا ما تسبب به مسلسل "المدينة البعيدة"
Lebanon 24
بسبب النجاح الساحق.. هذا ما تسبب به مسلسل "المدينة البعيدة"
00:39 | 2025-11-30
30/11/2025 12:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماجد المهندس يعود إلى جمهوره بعد جراحة قلب
Lebanon 24
ماجد المهندس يعود إلى جمهوره بعد جراحة قلب
23:00 | 2025-11-29
29/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته
Lebanon 24
بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته
15:04 | 2025-11-29
29/11/2025 03:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل يعترف: كنت مجنونا
Lebanon 24
ممثل يعترف: كنت مجنونا
14:40 | 2025-11-29
29/11/2025 02:40:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
عاجل عن الكهرباء في لبنان.. إليكم ما حصل
12:41 | 2025-11-29
29/11/2025 12:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة إستخباراتيّة عن "حزب الله" وطبطبائي.. ضابط إسرائيلي يعلنها!
15:31 | 2025-11-29
29/11/2025 03:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
Lebanon 24
فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته
07:43 | 2025-11-29
29/11/2025 07:43:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
Lebanon 24
لم ترصدها رادارات إسرائيل وأميركا.. طائرات حربيّة دخلت إلى بلدٍ عربيّ ما هو نوعها؟
10:28 | 2025-11-29
29/11/2025 10:28:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
Lebanon 24
تحذير إسرائيلي جديد للبنان.. رسالة عاجلة وصلت وهذا مضمونها
13:31 | 2025-11-29
29/11/2025 01:31:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:28 | 2025-11-30
بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان
00:39 | 2025-11-30
بسبب النجاح الساحق.. هذا ما تسبب به مسلسل "المدينة البعيدة"
23:00 | 2025-11-29
ماجد المهندس يعود إلى جمهوره بعد جراحة قلب
15:04 | 2025-11-29
بعد نفي شائعات سابقة.. فنان يخسر والدته
14:40 | 2025-11-29
ممثل يعترف: كنت مجنونا
12:26 | 2025-11-29
بعد أيام من إطلاق سراحها.. فنان وزوجته يتعرضان لوعكة صحية (صورة)
فيديو
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
30/11/2025 10:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24