بعد أيام من الطلاق.. فنان عربي يعود لزوجته البلوغر

Advertisement

وأعلنت جهاد عودتها لصاصا عبر فيديو نشرته على حسابها في إنستغرام، عبّرت فيه عن سعادتها قائلة: "أنا مش عارفة أكتب إيه ولا أقول إيه، بجد مفرحتش كده.. فرحت إن كل الناس اللي بحبها جت وفرحوني، والمفاجأة كانت حلوة أوي. شكرًا ليك يا عصام إنك رغم كل الفترة اللي كانت كلها مشاكل بينا، فكرت إنك تفرحني.. ربنا يخليك ليا. وشكرًا ليكم كلكوا.. وعمري ما هنسى اليوم ده".يُذكر أن جهاد كانت قد أعلنت قبل أيام انتهاء زواجها من صاصا بمنشور مقتضب عبر إنستغرام قالت فيه: "تم الانفصال أبو "، من دون أسباب الخلاف أو تفاصيل الطلاق.