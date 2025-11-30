21
فنون ومشاهير
بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان
Lebanon 24
30-11-2025
|
10:28
A-
A+
أثار الفنان
محمد رمضان
جدلاً جديداً خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور داخل المناطق العشوائية، معتبراً أن تلك البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي جسدته الدراما قبل سنوات.
وقال إن تشكيل وعي الأجيال "ليس مسؤولية الفنان وحده"، مشيراً إلى أن اللوم يُلقى غالباً على الممثل والسينما، فيما يرى أن الإعلام شريك رئيسي في إبراز التطور الذي شهدته مصر، ولا سيما في ملف
القضاء
على
فيروس
C خلال عهد
الرئيس عبد الفتاح السيسي
، وهو ما يجب أن ينعكس – برأيه – على مضمون الأعمال الفنية.
رمضان
أوضح أنه قدم أعمالاً عديدة عن تلك البيئات، لكن "العشوائيات اللي كنا بنشوفها من الطيارة على شكل عزب وعشش اتشالت، فمبقاش منطقي أعمل أفلام عنها لأنها مبقتش موجودة"، وذلك في حفل شهد حضوراً فنياً وإعلامياً واسعاً، وتضمّن تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والعالم العربي، منهم أحمد السقا، باسم سمرة،
حمادة
هلال
، سمية الخشاب، شيري عادل، سلاف فواخرجي، جومانا مراد ولطيفة. (العين)
