Advertisement

فنون ومشاهير

بشأن طبيعة أعماله.. قرار لمحمد رمضان

Lebanon 24
30-11-2025 | 10:28
A-
A+
Doc-P-1448689-639000577892294266.png
Doc-P-1448689-639000577892294266.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار الفنان محمد رمضان جدلاً جديداً خلال تكريمه في ملتقى التميز والإبداع العربي، بعدما أعلن توقفه عن تقديم الأعمال التي تدور داخل المناطق العشوائية، معتبراً أن تلك البيئات لم تعد موجودة بالشكل الذي جسدته الدراما قبل سنوات.
Advertisement
 
وقال إن تشكيل وعي الأجيال "ليس مسؤولية الفنان وحده"، مشيراً إلى أن اللوم يُلقى غالباً على الممثل والسينما، فيما يرى أن الإعلام شريك رئيسي في إبراز التطور الذي شهدته مصر، ولا سيما في ملف القضاء على فيروس C خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يجب أن ينعكس – برأيه – على مضمون الأعمال الفنية.

رمضان أوضح أنه قدم أعمالاً عديدة عن تلك البيئات، لكن "العشوائيات اللي كنا بنشوفها من الطيارة على شكل عزب وعشش اتشالت، فمبقاش منطقي أعمل أفلام عنها لأنها مبقتش موجودة"، وذلك في حفل شهد حضوراً فنياً وإعلامياً واسعاً، وتضمّن تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والعالم العربي، منهم أحمد السقا، باسم سمرة، حمادة هلال، سمية الخشاب، شيري عادل، سلاف فواخرجي، جومانا مراد ولطيفة. (العين)
مواضيع ذات صلة
قرار عاجل بسجن الفنان محمد رمضان
lebanon 24
30/11/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق البوستر الأول لفيلم "أسد أسود" لمحمد رمضان
lebanon 24
30/11/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يؤلم محمد رمضان.. فقد أعز الناس (صورة)
lebanon 24
30/11/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"رونالدينيو" مُفاجأة فيديو كليب محمد رمضان
lebanon 24
30/11/2025 10:16:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح

عبد الفتاح

محمد رمضان

السيسي

القضاء

الفتاح

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:47 | 2025-11-30
08:39 | 2025-11-30
07:00 | 2025-11-30
23:04 | 2025-11-29
22:40 | 2025-11-29
20:26 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24