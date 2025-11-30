23
فنون ومشاهير
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
30-11-2025
|
04:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تصريح الفنانة
ماريتا الحلاني
في
بودكاست
"عندي سؤال" مع الإعلامي
محمد قيس
، حيث قالت إنها تفضّل أن تُوصَف بـ"امرأة مطلّقة" مئة مرة على أن تكون "زوجة تعيسة"، اعتبر كثيرون أن طليقها، مدير الإنتاج الفني
كميل أبي خليل
، قرر الرد بشكل غير مباشر.
فقد نشر
أبي خليل
عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام صورة كتب عليها: "حين سكت أهل الحق عن الباطل توهّم أهل الباطل أنهم على حق"، في خطوة رأى فيها المتابعون رسالة واضحة موجهة إلى حديث ماريتا عن تجربتها مع الطلاق في سن مبكرة، ولو من دون أن يذكرها بالاسم صراحة.
