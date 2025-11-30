18
فنون ومشاهير
على طريقتها الخاصة.. إليسا ترحّب بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
Lebanon 24
30-11-2025
|
07:36
photos
أعربت الفنانة إليسا عن فرحتها بزيارة قداسة البابا
لاوون
الرابع عشر
إلى
لبنان
، واصفة الأرض
اللبنانية
بأنها "مباركة وزادها قداسة البابا بركة بزيارته".
وكتبت إليسا على حسابها الرسمي: "كلنا أمل بأن تحمل هذه الزيارة، بفضل صلاته، أيامًا أحلى للبنان وشعبه"، مضيفة: "يا
بابا
السلام، نوّرت أرض القديسين. اذكر لبنان دايماً بصلاتك".
