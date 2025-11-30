جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!

اشتعلت الأوساط النمساوية بالحزن بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني (31 عامًا) في غابة نائية، بعد اختفائها من شقتها في مدينة غراتس.

Advertisement

وكشفت التحقيقات أن صديقها السابق ارتكب الجريمة بخنقها، وأرشد الشرطة إلى مكان دفنها، بينما وُجدت سيارته محترقة على الجانب السلوفيني دون تفسير. القضية أثارت صدمة واسعة بين أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل، الذين عبّروا عن حزنهم واستنكارهم لهذه الجريمة المأساوية. (العربية)