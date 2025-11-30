18
فنون ومشاهير
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
Lebanon 24
30-11-2025
|
10:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
اشتعلت الأوساط النمساوية بالحزن بعد العثور على جثة المؤثرة ستيفاني
بيبر
(31 عامًا) في غابة نائية، بعد اختفائها من شقتها في مدينة غراتس.
وكشفت التحقيقات أن صديقها السابق ارتكب الجريمة بخنقها، وأرشد الشرطة إلى مكان دفنها، بينما وُجدت سيارته محترقة على الجانب السلوفيني دون تفسير. القضية أثارت صدمة واسعة بين أصدقائها ومتابعيها على مواقع التواصل، الذين عبّروا عن حزنهم واستنكارهم لهذه الجريمة المأساوية. (العربية)
