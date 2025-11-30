موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟

Advertisement

الإعلامية الزيات كانت من أوائل المرحّبين، وكتبت: "حللت أهلاً ووطئت سهلاً البابا لاوون، أرض لبنان عساها زيارة تزرع السلام والوحدة في بلد لم يعرفهما".



أما الفنانة نيكول سابا فكتبت: "نوّرت لبنان يا لاون، يحلّ علينا السلام".

الفنانة رأت في الزيارة دلالة كبيرة، وكتبت: "وجودك اليوم بلبنان قداسة البابا منّو وجود ديني فقط، هوّي إثبات كبير على إنّو: لبنان ليس مجرّد وطن، إنه الرسالة".



الفنانة علّقت قائلة: "بابا السلام البابا لاوون الرابع عشر في لبنان. زيارة تحمل رسالة رجاء قوية وتؤكد مكانة لبنان أرض القديسين، كأرض للعيش المشترك والتلاقي. إنشالله هيدي الزيارة تغيّر بمسار ومصير لبنان. أهلاً بالحبر الأعظم".

أما فوصفت الزيارة بأنها تاريخية تضيف أملاً جديداً، وقالت: "زيارة تاريخيّة كلها أمل ورجاء وصلاة، لبنان يرحب برجل السلام".



النجمة إليسا نشرت رسالة مؤثرة جاء فيها: "أرض لبنان المباركة زادها قداسة البابا بركة بزيارته. كلنا أمل بإنه هالزيارة رح تحمل، بفضل صلاته، أيام أحلى للبنان وشعبه. يا نوّرت أرض القديسين. اذكر لبنان دايماً بصلاتك".



أما فكتبت: "البابا ليون الرابع عشر في وطني الحبيب لبنان. زيارة هادفة تحمل رسالة سلام".



وتعكس هذه المواقف إجماعاً فنياً على الترحيب الواسع بالزيارة، التي يأمل اللبنانيون أن تحمل معها دعماً معنوياً ورسالة سلام في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن اللبناني مع الزيارة التاريخية للبابا لاون إلى ، حيث عبّر الفنانون عبر حساباتهم على منصة "إكس" عن محبة كبيرة وترحيب واسع بالحبر الأعظم، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان.