فنون ومشاهير
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
Lebanon 24
30-11-2025
|
13:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
تفاعل عدد كبير من نجوم الفن اللبناني مع الزيارة التاريخية للبابا لاون
الرابع عشر
إلى
لبنان
، حيث عبّر الفنانون عبر حساباتهم على منصة "إكس" عن محبة كبيرة وترحيب واسع بالحبر الأعظم، مؤكدين أهمية هذه الزيارة في مرحلة دقيقة يمرّ بها لبنان.
الإعلامية
رابعة
الزيات كانت من أوائل المرحّبين، وكتبت: "حللت أهلاً ووطئت سهلاً البابا لاوون، أرض لبنان عساها زيارة تزرع السلام والوحدة في بلد لم يعرفهما".
أما الفنانة نيكول سابا فكتبت: "نوّرت لبنان يا
بابا
لاون،
يا رب
يحلّ علينا السلام".
الفنانة
نجوى كرم
رأت في الزيارة دلالة كبيرة، وكتبت: "وجودك اليوم بلبنان قداسة البابا منّو وجود ديني فقط، هوّي إثبات كبير على إنّو: لبنان ليس مجرّد وطن، إنه الرسالة".
الفنانة
مايا دياب
علّقت قائلة: "بابا السلام البابا لاوون الرابع عشر في لبنان. زيارة تحمل رسالة رجاء قوية وتؤكد مكانة لبنان أرض القديسين، كأرض للعيش المشترك والتلاقي. إنشالله هيدي الزيارة تغيّر بمسار ومصير لبنان. أهلاً بالحبر الأعظم".
أما
نانسي عجرم
فوصفت الزيارة بأنها تاريخية تضيف أملاً جديداً، وقالت: "زيارة تاريخيّة كلها أمل ورجاء وصلاة، لبنان يرحب برجل السلام".
النجمة إليسا نشرت رسالة مؤثرة جاء فيها: "أرض لبنان المباركة زادها قداسة البابا بركة بزيارته. كلنا أمل بإنه هالزيارة رح تحمل، بفضل صلاته، أيام أحلى للبنان وشعبه. يا نوّرت أرض القديسين. اذكر لبنان دايماً بصلاتك".
أما
هيفاء وهبي
فكتبت: "البابا ليون الرابع عشر في وطني الحبيب لبنان. زيارة هادفة تحمل رسالة سلام".
وتعكس هذه المواقف إجماعاً فنياً على الترحيب الواسع بالزيارة، التي يأمل اللبنانيون أن تحمل معها دعماً معنوياً ورسالة سلام في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلد.
فيديو
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 00:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 00:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
02:56 | 2025-11-29
01/12/2025 00:14:43
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
