20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته
Lebanon 24
30-11-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل النجم
المصري محمد
هنيدي
بعقد قران ابنته فريدة على الطبيب
حازم فؤاد الدباح
، في حفل عائلي كبير اتسم بالدفء والحميمية، وجمع الأهل والأصدقاء وعدداً من المقربين من الوسط الفني.
Advertisement
المناسبة حملت طابعاً خاصاً، حيث حرص هنيدي على أن تكون بسيطة وقريبة من القلب، بعيداً عن المبالغة، لتبقى ذكرى مميزة في حياته وحياة أسرته.
مواضيع ذات صلة
عقد قران ابنة محمد هنيدي والجمهور يعلّق: شبه والدها (صور)
Lebanon 24
عقد قران ابنة محمد هنيدي والجمهور يعلّق: شبه والدها (صور)
01/12/2025 09:35:47
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
Lebanon 24
فنانة مصرية تحتفل بزفاف ابنها... شاهدوا إطلالتها (صور)
01/12/2025 09:35:47
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
Lebanon 24
سقط أرضا مع عروسه خلال رقصهما.. مخرج شهير يحتفل بزفافه من هذه الفنانة (فيديو)
01/12/2025 09:35:47
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
Lebanon 24
داخل قصر فخم.. فنان شهير يحتفل بزفافه والعروس تلفت الأنظار (فيديو)
01/12/2025 09:35:47
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
حازم فؤاد الدباح
المصري محمد
محمد هنيدي
حازم فؤاد
محمد ه
الحميم
فؤاد
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
Lebanon 24
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
02:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
Lebanon 24
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
00:25 | 2025-12-01
01/12/2025 12:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
Lebanon 24
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
16:08 | 2025-11-30
30/11/2025 04:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
Lebanon 24
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
13:10 | 2025-11-30
30/11/2025 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
Lebanon 24
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
10:03 | 2025-11-30
30/11/2025 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2025-12-01
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
00:25 | 2025-12-01
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
16:08 | 2025-11-30
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
13:10 | 2025-11-30
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
10:03 | 2025-11-30
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
07:36 | 2025-11-30
على طريقتها الخاصة.. إليسا ترحّب بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:35:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24