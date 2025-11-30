Advertisement

فنون ومشاهير

محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته

Lebanon 24
30-11-2025 | 23:00
احتفل النجم المصري محمد هنيدي بعقد قران ابنته فريدة على الطبيب حازم فؤاد الدباح، في حفل عائلي كبير اتسم بالدفء والحميمية، وجمع الأهل والأصدقاء وعدداً من المقربين من الوسط الفني.
المناسبة حملت طابعاً خاصاً، حيث حرص هنيدي على أن تكون بسيطة وقريبة من القلب، بعيداً عن المبالغة، لتبقى ذكرى مميزة في حياته وحياة أسرته.
