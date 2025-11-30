محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته

احتفل النجم بعقد قران ابنته فريدة على الطبيب ، في حفل عائلي كبير اتسم بالدفء والحميمية، وجمع الأهل والأصدقاء وعدداً من المقربين من الوسط الفني.

المناسبة حملت طابعاً خاصاً، حيث حرص هنيدي على أن تكون بسيطة وقريبة من القلب، بعيداً عن المبالغة، لتبقى ذكرى مميزة في حياته وحياة أسرته.