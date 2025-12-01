Advertisement

هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة

Lebanon 24
01-12-2025 | 00:25
بعد انتشار الأنباء عن علاقتهما، تسببت الإعلامية الكويتية فجر السعيد بجدل واسع عبر مواقع التواصل بعد منشور عن علاقة الفنانين دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز، حيث وصفتهما بالزواج الناجح والثنائي المميز في الوسط الفني.
وقالت السعيد عبر حسابها على "انستغرام": "لا أعلم لماذا لم يُفهم منشوري السابق بالشكل الصحيح. كان الهدف منه تهنئة الممثلة الجميلة دينا الشربيني بزواجها من النجم خفيف الظل كريم محمود عبدالعزيز بعد طلاقه". 

وتابعت: "هذا الزواج جاء في مرحلة طبيعية من حياته، دون أن نعرف تفاصيل شخصيته أو هواياته، لكن الحب كان المحرك الأساسي لعلاقتهما."

وأضافت: "يبدو أن الزوجة لم تهتم بتطوير نفسها خلال الزواج بما يحافظ على العلاقة، بينما كريم شخصيته مرحة بطبيعتها، وهو ما يظهر في فيديوهاته على تيك توك. الزواج يحتاج إلى مودة ورحمة وحوار مشترك، وإذا غابت هذه العناصر، لن تكفي الرحمة وحدها لتجاوز التحديات."

واختتمت قائلة: "كريم نضجت احتياجاته مع الوقت، بينما زوجته لم تتطور بما يتناسب مع هذه التغيرات، مما أثر على العلاقة بشكل واضح."
 
