20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
14
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
13
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هل تزوجت دينا الشربيني من كريم عبد العزيز؟ هذا ما كشفته إعلامية شهيرة
Lebanon 24
01-12-2025
|
00:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد انتشار الأنباء عن علاقتهما، تسببت الإعلامية
الكويتية
فجر
السعيد
بجدل واسع عبر مواقع التواصل بعد منشور عن علاقة الفنانين دينا الشربيني وكريم محمود
عبد العزيز
، حيث وصفتهما بالزواج الناجح والثنائي المميز في الوسط الفني.
Advertisement
وقالت السعيد عبر حسابها على "
انستغرام
": "لا أعلم لماذا لم يُفهم منشوري السابق بالشكل الصحيح. كان الهدف منه تهنئة الممثلة الجميلة دينا الشربيني بزواجها من النجم خفيف الظل كريم محمود عبدالعزيز بعد طلاقه".
وتابعت: "هذا الزواج جاء في مرحلة طبيعية من حياته، دون أن نعرف تفاصيل شخصيته أو هواياته، لكن الحب كان المحرك الأساسي لعلاقتهما."
وأضافت: "يبدو أن الزوجة لم تهتم بتطوير نفسها خلال الزواج بما يحافظ على العلاقة، بينما كريم شخصيته مرحة بطبيعتها، وهو ما يظهر في فيديوهاته على تيك توك. الزواج يحتاج إلى مودة ورحمة وحوار مشترك، وإذا غابت هذه العناصر، لن تكفي
الرحمة
وحدها لتجاوز التحديات."
واختتمت قائلة: "كريم نضجت احتياجاته مع الوقت، بينما زوجته لم تتطور بما يتناسب مع هذه التغيرات، مما أثر على العلاقة بشكل واضح."
مواضيع ذات صلة
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
Lebanon 24
دينا الشربيني تتجاهل أزمة كريم محمود عبد العزيز.. وهذا ما فعلته (صورة)
01/12/2025 09:35:53
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
Lebanon 24
بسبب زوجة كريم محمود عبد العزيز.. "ولعت" بين دينا الشربيني ومي عمر!
01/12/2025 09:35:53
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
01/12/2025 09:35:53
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بكريم عبد العزيز.. دينا الشربيني ستلجأ إلى هذه الخطوة ومُفاجأة بهوية مسرّب الخبر!
Lebanon 24
بعد انتشار أنباء عن علاقتها بكريم عبد العزيز.. دينا الشربيني ستلجأ إلى هذه الخطوة ومُفاجأة بهوية مسرّب الخبر!
01/12/2025 09:35:53
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد العزيز
انستغرام
الكويتية
الكويتي
الثنائي
الشربين
الكويت
العزيز
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
Lebanon 24
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
02:00 | 2025-12-01
01/12/2025 02:00:43
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته
Lebanon 24
محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته
23:00 | 2025-11-30
30/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
Lebanon 24
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
16:08 | 2025-11-30
30/11/2025 04:08:16
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
Lebanon 24
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
13:10 | 2025-11-30
30/11/2025 01:10:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
Lebanon 24
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
10:03 | 2025-11-30
30/11/2025 10:03:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04:53 | 2025-11-30
30/11/2025 04:53:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
Lebanon 24
في هذا التاريخ.. استعدّوا للمنخفضات الجوية ولأيام متواصلة من الأمطار
23:36 | 2025-11-30
30/11/2025 11:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
Lebanon 24
رزق الناس في خطر.. محال تُقفل وبضائع تُباع على عجل
03:15 | 2025-11-30
30/11/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
Lebanon 24
"نفق زبقين" إشارة.. هذه قصة "حزب الله" وجنوب الليطاني
06:00 | 2025-11-30
30/11/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي يطالُ سوريا.. إليكم ما قيلَ عن الشرع
14:00 | 2025-11-30
30/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2025-12-01
لا تتقبل مرضها.. نجمة شهيرة معرضة للإصابة بإلزهايمر (فيديو)
23:00 | 2025-11-30
محمد هنيدي يحتفل بزفاف ابنته
16:08 | 2025-11-30
من داخل الجيم.. معتصم النهار يشارك لحظات عائلية مع ابنته
13:10 | 2025-11-30
موجة ترحيب واسعة بـ" البابا لاوون".. كيف عبّر اهل الفن والاعلام؟
10:03 | 2025-11-30
جريمة غامضة تهزّ وسائل التواصل.. العثور على جثة مؤثرة شابة!
07:36 | 2025-11-30
على طريقتها الخاصة.. إليسا ترحّب بزيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان
فيديو
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
Lebanon 24
طائرته حطّت في المطار... البابا لاوون الرابع عشر يصل إلى لبنان (بث مباشر)
08:37 | 2025-11-30
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
Lebanon 24
بالفيديو: في الضاحية الجنوبية.. أميركا والصين وروسيا تبحث عن قنبلة إسرائيلية غير منفجرة
16:03 | 2025-11-29
01/12/2025 09:35:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24