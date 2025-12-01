21
بيروت
20
طرابلس
20
صور
21
جبيل
19
صيدا
22
جونية
18
النبطية
16
زحلة
12
بعلبك
4
بشري
16
بيت الدين
10
كفردبيان
فنون ومشاهير
سعد لمجرد مُجدّداً أمام المحكمة اليوم
Lebanon 24
01-12-2025
|
08:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمثل الفنان
المغربي
سعد لمجرد
اليوم أمام
محكمة الجنايات
في مدينة دراغينيان جنوب
شرق فرنسا
، في أحدث قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى صيف عام 2018.
وتأتي هذه المحاكمة في ظل سلسلة من
القضايا
المشابهة التي ارتبط اسم الفنان المغربي بها خلال السنوات الماضية.
وأكد محامي المدعية دومينيك لاردان، أن موكلته ستطلب أن تُعقد جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وهو إجراء تسمح به المحكمة في قضايا الاغتصاب حمايةً للضحايا، وأضاف: "موكلتي تنتظر بثقة الاعتراف بأنها ضحية". (الامارات 24)
