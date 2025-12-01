سعد لمجرد مُجدّداً أمام المحكمة اليوم

يمثل الفنان اليوم أمام في مدينة دراغينيان جنوب ، في أحدث قضية اغتصاب تعود وقائعها إلى صيف عام 2018.

Advertisement

وتأتي هذه المحاكمة في ظل سلسلة من المشابهة التي ارتبط اسم الفنان المغربي بها خلال السنوات الماضية.



وأكد محامي المدعية دومينيك لاردان، أن موكلته ستطلب أن تُعقد جلسات المحاكمة خلف أبواب مغلقة، وهو إجراء تسمح به المحكمة في قضايا الاغتصاب حمايةً للضحايا، وأضاف: "موكلتي تنتظر بثقة الاعتراف بأنها ضحية". (الامارات 24)