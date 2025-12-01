Advertisement

فنون ومشاهير

إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ

Lebanon 24
01-12-2025 | 12:04
A-
A+
Doc-P-1449537-639002129441289277.png
Doc-P-1449537-639002129441289277.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعدما وجّهت إبنتها نداء إستغاثة، جراء توقّف عضلة قلبها، قامت وزارة الصحة ونقابة السينمائيين في مصر، بنقل السيناريست المصرية هناء عطية إلى غرفة العناية المركزة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية لها، بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة.
Advertisement
 
 
وكانت المخرجة جميلة ويفي أطلقت نداء إستغاثة لإنقاذ والدتها، ما دفع وزارة الصحة ونقابة السينمائيين إلى التحرّك بسرعة. (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
lebanon 24
01/12/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
lebanon 24
01/12/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
lebanon 24
01/12/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
lebanon 24
01/12/2025 21:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة

هناء عطية

ارم نيوز

المصرية

السينا

مصرية

عطية

مصري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-11-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-12-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:55 | 2025-12-01
08:05 | 2025-12-01
05:30 | 2025-12-01
04:02 | 2025-12-01
02:00 | 2025-12-01
00:25 | 2025-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24