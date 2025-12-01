إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ

بعدما وجّهت إبنتها نداء إستغاثة، جراء توقّف عضلة قلبها، قامت ونقابة السينمائيين في مصر، بنقل السيناريست إلى غرفة العناية المركزة، وتوفير أفضل الخدمات الطبية لها، بعد تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة.

وكانت المخرجة جميلة ويفي أطلقت نداء إستغاثة لإنقاذ والدتها، ما دفع وزارة الصحة ونقابة السينمائيين إلى التحرّك بسرعة. (ارم نيوز)