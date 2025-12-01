في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني

Advertisement

يستعد النجم لإحياء حفل فني مميز بمناسبة الأعياد، وذلك يوم 26 كانون الأول في العاصمة ، حيث يحتضن مسرح Beirut Hall Venue هذه الأمسية.الحفل يُعتبر من الفعاليات الفنية المميزة في موسم الأعياد، ويجمع محبي في لقاء موسيقي ينتظرونه بشغف.ومن المتوقع أن يقدّم خلال الأمسية مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب أعماله الحديثة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على المنصات الموسيقية.