في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني

Lebanon 24
01-12-2025 | 16:04
يستعد النجم اللبناني جوزيف عطية لإحياء حفل فني مميز بمناسبة الأعياد، وذلك يوم 26 كانون الأول في العاصمة بيروت، حيث يحتضن مسرح Beirut Hall Venue هذه الأمسية.
الحفل يُعتبر من الفعاليات الفنية المميزة في موسم الأعياد، ويجمع محبي جوزيف عطية في لقاء موسيقي ينتظرونه بشغف.


ومن المتوقع أن يقدّم خلال الأمسية مجموعة من أبرز أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب أعماله الحديثة التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على المنصات الموسيقية. 
