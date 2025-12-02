بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)

تحدثت النجمة الأميركية عبر حسابها على عن الضغوط النفسية والمعاناة التي تعيشها بسبب التعليقات الصعبة المستمرة على مظهرها ونحافاتها المفرطة ما أثار جدلا واسعا.

ولفتت خلال جولتها الترويجية لفيلم Wicked: For Good، الجزء الثاني إلى ان التعليقات السلبية حول جسدها بدأت منذ سن المراهقة، واصفة شعورها وما تعيشه بأنها "عينة في طبق مخبري"، في إشارة إلى انتقادات الجمهور على ووسائل الإعلام.



وكتبت رسالة مؤثرة عبر السوشيال ميديا جاء فيها "لقد سمعت كل شيء عني، وكل نقد عن جسدي وكل طريقة يُنظر بها إليّ. حتى عندما تحاولين تصحيح شيء ما، يُنتقد لأسباب أخرى مختلفة".



وأشارت إلى أن هذا النوع من الانتقادات لا يقتصر على المشاهير فقط، بل يمكن أن يؤثر على أي شخص يتعرض لتدقيق عام مستمر، مؤكدة أنها استطاعت تجاوز هذه التحديات من خلال شبكة دعم قوية ووعي بالذات، وقالت: "أنا محظوظة جدا بوجود الدعم الذي لدي وأعرف أنني جميلة وأثق بذلك".







