بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
02-12-2025
02:25
تحدثت النجمة الأميركية
اريانا غراندي
عبر حسابها على
انستغرام
عن الضغوط النفسية والمعاناة التي تعيشها بسبب التعليقات الصعبة المستمرة على مظهرها ونحافاتها المفرطة ما أثار جدلا واسعا.
ولفتت خلال جولتها الترويجية لفيلم Wicked: For Good، الجزء الثاني إلى ان التعليقات السلبية حول جسدها بدأت منذ سن المراهقة، واصفة شعورها وما تعيشه بأنها "عينة في طبق مخبري"، في إشارة إلى انتقادات الجمهور على
السوشيال ميديا
ووسائل الإعلام.
وكتبت
غراندي
رسالة مؤثرة عبر السوشيال ميديا جاء فيها "لقد سمعت كل شيء عني، وكل نقد عن جسدي وكل طريقة يُنظر بها إليّ. حتى عندما تحاولين تصحيح شيء ما، يُنتقد لأسباب أخرى مختلفة".
وأشارت إلى أن هذا النوع من الانتقادات لا يقتصر على المشاهير فقط، بل يمكن أن يؤثر على أي شخص يتعرض لتدقيق عام مستمر، مؤكدة أنها استطاعت تجاوز هذه التحديات من خلال شبكة دعم قوية ووعي بالذات، وقالت: "أنا محظوظة جدا بوجود الدعم الذي لدي وأعرف أنني جميلة وأثق بذلك".
