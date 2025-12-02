قالت مُقدّمة البرامج عن إنتقالها من الـ" " إلى الـ"أم تي في"، إنّ "الحياة عرض وطلب".

وردّاً على سؤال أحد متابعيها، أجابت حداد: "ما بحياتي تخانقت مع حدا، الإنسان بيعمل مصلحته".

وأضافت: "أم تي في" و"ال بي سي" بيتي، وعلى المحطتين قدمت أجمل برامج".

وتجدر الإشارة إلى أنّ حداد ستُقدّم مع زميلها ، برنامج "يلا ندبك" على الـ"أم تي في".