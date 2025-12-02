Advertisement

فنون ومشاهير

"الحياة عرض وطلب".. كارلا حداد: لهذا السبب انتقلت من الـ"LBC" إلى الـ"MTV"

Lebanon 24
02-12-2025 | 05:43
قالت مُقدّمة البرامج كارلا حداد عن إنتقالها من الـ"ال بي سي" إلى الـ"أم تي في"، إنّ "الحياة عرض وطلب".
وردّاً على سؤال أحد متابعيها، أجابت حداد: "ما بحياتي تخانقت مع حدا، الإنسان بيعمل مصلحته".
 
 
وأضافت: "أم تي في" بيتي و"ال بي سي" بيتي، وعلى المحطتين قدمت أجمل برامج".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ حداد ستُقدّم مع زميلها طوني بارود، برنامج "يلا ندبك" على الـ"أم تي في".
 
 
 
 
