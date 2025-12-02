22
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
17
o
زحلة
17
o
بعلبك
3
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"الحياة عرض وطلب".. كارلا حداد: لهذا السبب انتقلت من الـ"LBC" إلى الـ"MTV"
Lebanon 24
02-12-2025
|
05:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مُقدّمة البرامج
كارلا حداد
عن إنتقالها من الـ"
ال بي سي
" إلى الـ"أم تي في"، إنّ "الحياة عرض وطلب".
Advertisement
وردّاً على سؤال أحد متابعيها، أجابت حداد: "ما بحياتي تخانقت مع حدا، الإنسان بيعمل مصلحته".
وأضافت: "أم تي في"
بيتي
و"ال بي سي" بيتي، وعلى المحطتين قدمت أجمل برامج".
وتجدر الإشارة إلى أنّ حداد ستُقدّم مع زميلها
طوني بارود
، برنامج "يلا ندبك" على الـ"أم تي في".
مواضيع ذات صلة
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
Lebanon 24
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
02/12/2025 15:17:17
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"باباموبيلي" وصلت الى "تيلي لوميار"
Lebanon 24
الـ"باباموبيلي" وصلت الى "تيلي لوميار"
02/12/2025 15:17:17
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
Lebanon 24
الحواط: فوز طلاب "القوات" في الـ"LAU" و الـ"NDU" مؤشر سيترجم في الانتخابات النيابية
02/12/2025 15:17:17
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبيرغ": إيطاليا تُعدّ الحزمة الـ 12 من المساعدات لأوكرانيا تشمل ذخائر وأنظمة دفاع جوي
Lebanon 24
"بلومبيرغ": إيطاليا تُعدّ الحزمة الـ 12 من المساعدات لأوكرانيا تشمل ذخائر وأنظمة دفاع جوي
02/12/2025 15:17:17
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني بارود
ال بي سي
بارود
بيتي
بارو
mtv
تابع
قد يعجبك أيضاً
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
Lebanon 24
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
07:38 | 2025-12-02
02/12/2025 07:38:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف رتّل فنان لبنانيّ في القداس الذي ترأسه البابا
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف رتّل فنان لبنانيّ في القداس الذي ترأسه البابا
06:06 | 2025-12-02
02/12/2025 06:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
Lebanon 24
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
03:54 | 2025-12-02
02/12/2025 03:54:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
Lebanon 24
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
02:25 | 2025-12-02
02/12/2025 02:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
Lebanon 24
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
00:35 | 2025-12-02
02/12/2025 12:35:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
Lebanon 24
بين "سلام" البابا ورسالة "حزب الله".. هل تحيِّد زيارة بيروت شبح الحرب؟
12:00 | 2025-12-01
01/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
Lebanon 24
عن احتمال اندلاع حرب جديدة بين حزب الله وإسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطاني
10:30 | 2025-12-01
01/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07:05 | 2025-12-02
02/12/2025 07:05:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
Lebanon 24
في اليوم الأول من زيارته للبنان… البابا يضع السلام طريقًا للخلاص
10:00 | 2025-12-01
01/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
Lebanon 24
مرجع كنسي مستاء: هذا لا يجوز
02:15 | 2025-12-02
02/12/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
07:38 | 2025-12-02
تعرّض لحالة طبيّة طارئة.. وفاة فنان شاب عن 26 عاماً وهذا ما كشفه مصدر مُقرّب منه
06:06 | 2025-12-02
بالفيديو... شاهدوا كيف رتّل فنان لبنانيّ في القداس الذي ترأسه البابا
03:54 | 2025-12-02
بعد إصابتها بجلطة دماغية.. فنانة شهيرة تتعرّض مجددا لوعكة صحية (صورة)
02:25 | 2025-12-02
بسبب شكلها ونحافتها الزائدة.. نجمة شهيرة تُثير الجدل وترد على الانتقادات (صور)
00:35 | 2025-12-02
بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد
23:00 | 2025-12-01
ليليا الأطرش.. جمال وأناقة باللون الوردي (صورة)
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
02/12/2025 15:17:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24