فنانة تُعلن عن إصابتها بمتحوّر "كورونا" الجديد... وهذا ما عانته خلال شهرين

أعلنت الفنانة إصابتها بـ" ستراتوس"، أحد المتحورات الجديدة لفيروس ، كاشفة عن معاناتها الطويلة مع أعراض استمرت لمدة شهرين كاملين دون تشخيص دقيق.

ووجهت الفنانة المصرية تحذيرا عاجلا للجمهور بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خصوصًا ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة.



وكتبت غادة عبر حسابها الشخصي على أن الأعراض التي عانت منها، ومن بينها تغير الصوت، بحة شديدة، كحة مستمرة مصحوبة ببلغم، صداع، ضيق في التنفس، وارتفاع متكرر في درجة الحرارة، دفعتها في البداية إلى الاعتقاد بأن السبب يعود إلى تغيرات المناخ، الإجهاد، قلة النوم، أو حتى التعرض للتدخين السلبي، رغم تأكيدها أنها لا تدخن إطلاقًا.

ولفتت إلى أنها لم تدرك طوال هذه المدة أن السبب الحقيقي هو إصابة بمتحور جديد من كورونا، حتى تم تأكيد التشخيص لاحقًا، مشيرة إلى أن تجربتها الصعبة جعلتها أكثر إدراكًا لخطورة الاستهانة بأي عارض تنفسي، مهما بدا بسيطا. (روسيا اليوم)