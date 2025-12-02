بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في ألمانيا... فنانة تدعو جمهورها إلى الدعاء لتامر حسني

Advertisement

وجّهت الفنانة رسالة دعم قوية للفنان خلال حفلها الذي أقامته أمام الأهرامات ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مصر".ودعت أنغام جمهورها إلى الدعاء لتامر حسني بعد خضوعه مؤخراً لعملية جراحية دقيقة في لاستئصال جزء من الكلى.وقالت أنغام أمام الحضور: "نود أن ندعو لنجم كبير ومهم وذكي وناجح، وربنا سيلطف به ويوقفه على قدمه مثلما أوقفني على قدمي. تامر زميلي وأخي وصديقي، ولم يغب يوماً عن السؤال عن صحتي أثناء أزمتي الصحية. أدعو له من هنا من هذا المكان الجميل المبارك، وبإذن الله سينهض ويصبح في أحسن حال". (الامارات 24)