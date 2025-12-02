21
بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في ألمانيا... فنانة تدعو جمهورها إلى الدعاء لتامر حسني
Lebanon 24
02-12-2025
|
09:30
A-
A+
وجّهت الفنانة
أنغام
رسالة دعم قوية للفنان
تامر حسني
خلال حفلها الذي أقامته أمام الأهرامات ضمن فعاليات مهرجان "ليالي مصر".
ودعت أنغام جمهورها إلى الدعاء لتامر حسني بعد خضوعه مؤخراً لعملية جراحية دقيقة في
ألمانيا
لاستئصال جزء من الكلى.
وقالت أنغام أمام الحضور: "نود أن ندعو لنجم
مصري
كبير ومهم وذكي وناجح، وربنا سيلطف به ويوقفه على قدمه مثلما أوقفني على قدمي. تامر زميلي وأخي وصديقي، ولم يغب يوماً عن السؤال عن صحتي أثناء أزمتي الصحية. أدعو له من هنا من هذا المكان الجميل المبارك، وبإذن الله سينهض ويصبح في أحسن حال". (الامارات 24)
